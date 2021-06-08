扫码点餐莫成“单选题”

进入一家饭店，大大小小的二维码贴满了桌角和墙壁。消费者不需要菜单，也不用叫服务员，只需掏出手机扫码下单，就可以吃到热腾腾的美食,这种点餐新方式正日益普及。不过，看似简单快捷的“扫码点餐”问题也不少。不久前，黑龙江省消费者协会开展的一项“扫码消费问卷调查活动”显示，八成消费者在扫码点餐时遭遇强制关注，引发了消费者不满。

“对于我这种消费者来说，扫码点餐真的是福音！我点菜慢，常因为不知道选哪道菜犹豫好久，如果服务员一直在旁边等着我，我会觉得很尴尬。扫码点餐可以让我一个人慢慢选择，如果有需要再叫服务员。”谈及扫码点餐，在北京读书的杨春杰表示很认同。

扫码点餐能够帮助商家节省人工成本，提高工作效率。北京市一家面馆的老板坦言：“尤其是在饭点，店里人手不够，顾客爆满，扫码点餐真是帮了我一个大忙！”

多位受访者表示，扫码点餐的普及，客观上提高了餐饮服务效率，是商家和消费者的双赢。然而，也有不少消费者表示，在部分店铺中，点餐模式逐渐从“多选题”变成了“单选题”。

——强制关注惹人烦。深圳市消委会的一项调查显示，95%以上消费者对扫码消费时强制关注商家公众号、强制授权个人信息等问题反映强烈。“我很反感一些餐厅扫码点餐必须关注公众号，还要输入一大堆个人信息，不知道是在做餐饮还是在收集数据。”在一家互联网公司做内容运营的李欣抱怨道，许多饭店内扫码点餐绕不开“关注公众号”这一操作，而强制性的关注公众号、注册会员、输入手机号和验证码，意味着消费者就餐后还将不断收到商家频繁推送的广告消息。

——中老年人不习惯。对于不能熟练使用智能手机的老年人来说，强制性的扫码点餐显得非常不友好。来自吉林长春的刘蕴玺是一位退休干部，他告诉笔者：“扫码点餐是新的尝试，但对我来说是个麻烦事！我年纪大了、眼也花了，平时连手机付款都不会用，更别说用手机扫码点餐了！直接叫服务员当面下单多省事！”

——服务少了人情味。在采访过程中，也有消费者认为，扫码点餐的普及减少了人与人之间的沟通。“从前，我们可以拿起菜单让服务人员推荐一道本店的招牌菜。现在，很多时候只能在大众点评上搜索哪家餐馆评分最高，哪道菜是‘网红菜’。这让本应愉快热闹的聚餐丧失了交互的体验感。”在杭州从事教育工作的王婷表示，去餐厅更喜欢有服务员热情招呼的方式。

针对扫码点餐的问题，中国消费者协会近日指出，消费者到餐厅就餐，并无必要提供手机号、生日、姓名、地理位置、通讯录等与餐饮消费无关的信息。一些餐厅不再提供人工点餐，要求现场就餐消费者先关注公众号或小程序，再进行扫码点餐，借此获取消费者的个人信息，违反法律规定的收集、使用个人信息的合法、正当、必要原则，如果保管不善，消费者个人信息还有被泄露、丢失的风险。同时，由于智能手机操作的复杂性，扫码点餐并不具有普适性。老年人、未成年人往往需要他人协助，才能完成扫码点餐过程，一定程度上影响了他们的消费体验和消费实现。

面对“扫码点餐”发展过程中的痛点，各地政府部门、消费者协会正在积极解决。今年3月，浙江省内各地市场监管部门对辖区内餐馆强制扫码点餐现象进行排查，工作人员要求餐馆提供纸质菜单到每个桌面，为消费者提供多种点餐选择；5月17日，深圳市消委会联合相关单位推出《扫码消费行业自律承诺》，针对扫码消费的强制关注、强制授权个人信息等诟病较多的问题，提出解决方案及行业示范，随后有300余家购物中心、百货商场加入自律承诺。

“把选择权交给消费者，让每个消费者有权利选择最适合自己的用餐方式，才是餐饮行业发展的长久之道。”一位消费者说。