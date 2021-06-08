加强医学基础研究 解决“卡脖子”问题（医声）

中华医学会第二十六次全国会员代表大会日前在北京召开。大会选举赵玉沛为中华医学会第二十六届理事会会长，张伯礼为第一届监事会监事长，王健担任中华医学会秘书长。大会投票表决通过修改后的《中华医学会章程》。

在第二十六届理事会常务理事会第一次会议上，相关专家围绕推动医改、加快科研、建设公共卫生体系等话题建言献策。

中国工程院副院长王辰院士：

医疗价格要体现医务人员的劳动价值

以前讲“三医联动”，谈的是医保和医药支持医疗，在这三者之外，还有医疗卫生事业、医疗卫生机构和医疗卫生人员“三医”，医疗卫生机构是医疗卫生事业主要的平台和载体，医疗卫生人员是医疗卫生事业主要承担的主体。

目前医改进入深水区，我们需要重点思考如何发挥医疗机构和医务人员在医改中的积极性。医疗价格是影响医务人员积极性的一大因素，价格一定要合理适度，一定要反映成本，一定要体现医务人员的劳动价值。

21世纪是生命科学的世纪，生命科学的前沿是医学，医学关乎国计民生，关乎社会发展，关乎人民福祉，未来医学会起到越来越重要的作用。提升对医学研究的支持是改善医学发展的重要条件，需要大家一起努力去改善。

北京大学医学部主任乔杰院士：

营造尊重个性、宽容失败的研究氛围

在这次疫情中，中国科技工作者迎难而上、攻坚克难，较短时间内，在确定病原、核酸检验、临床救治、疫苗研发、物质保障、大数据应用等方面取得了不小的进展，但是在“卡脖子”问题上，特别是医学领域关键核心技术的攻关上，我们还需要加快步伐深入研究，把握全球科技竞争的先机。

未来，我们要进一步提高基础研究水平，遵循深研、细研、精研科学规律，与应用研究形成相互促进的科学循环。同时，促进人工智能与医疗产、学、研、用深度融合，积极探索智能辅助诊疗，通过纳入循证医学来指导临床实践，加大成果转化力度。

在人才培养方面，要把教育放在首位，尊重人才成长规律和科研活动自身规律，营造尊重个性、宽容失败的研究氛围。通过高质量的教育打牢基本功，也要通过创新机制，真正培养出来一批高质量、有国际水平的战略科技领军人才，坚持协同创新，推动医学科技的进步。加大医工交叉、医企合作，让医学科技助力强国战略。

华中科技大学常务副院长王伟：

增强早期监测预警能力是当务之急

只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢隔离墙，才能切实维护人民健康。

要把增强早期监测预警能力作为健全公共卫生体系的当务之急，推动全国重大公共卫生事件防治协作体系建设，通过省市共建，实现大数据中心与地方疾控中心、国家平台的信息共享共用和互联互通。

同时，要有针对性地开展公共卫生事件相关法律法规、卫生政策、应急管理体系、应急演练预案的研究工作，为重大公共卫生事件的处置提供专业建议。