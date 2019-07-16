拥抱人文，尊重生命，2019叙事医学高峰论坛成功举办

叙事医学是医学人文落地的有力工具，倡导临床工作者关注并回应患者的疾病感受及诉求，提供充满尊重、共情的医疗照护，弥合医患分歧，从而改善治疗效果、提升患者生命质量。近年来，叙事医学在我国得到了热切关注。7月14日，2019叙事医学高峰论坛在北京大学医学部隆重举行，论坛由北京大学医学人文学院及《叙事医学》杂志主办，北大医学教育产业·医大时代教育承办。论坛开放现场及线上直播两种参会形式，共有来自全国各地的近千位同仁热情参与，辐射全国280多家医院、130多所医学院校。

14日上午8点30分，一部感人至深的叙事医学教学案例影片《医者之美——我就是你的眼睛》正式拉开论坛帷幕。中国科学院院士、中国科协名誉主席韩启德教授为论坛致开幕辞，倡导通过实践加深对叙事医学的理解，并提出了四点具体建议：至少给病人1分钟的病情陈述时间、落实平行病例书写、重点开展对文学叙事及其在临床实践中应用的研究及着力建设一门医学人文精品课程。

北京大学常务副校长、北京大学医学部詹启敏主任介绍了国家政策层面对于医学人文的重视，分析了新时代健康事业发展的机遇和挑战，着重强调了我国健康事业的创新驱动发展战略。《叙事医学》杂志主编、北京大学第三医院金昌晓书记深入分析了如何将叙事医学的三要素运用于医院管理，并指出了人文医院的建设方向。开幕式由北大医学部王维民副主任主持。

首套叙事医学在线课程于论坛中正式发布，该课程由北大医学教育产业·医大时代教育与北京大学医学人文学院郭莉萍副院长领衔的专家团队共同设计开发。课程发布仪式由北大医学部肖渊副主任主持。

将叙事医学引进我国的北京大学医学人文学院副院长郭莉萍教授率先进行主旨演讲，郭教授站在理论高度，对叙事医学的定义、关注的焦点、实践的要素以及两个工具进行了深入解析。

浙江新安国际医院ICU主任殳儆教授以丰富、鲜活的案例讲述了生死叙事的重要意义。

下午，浙江省肿瘤医院台州院区院长兼党委书记朱利明教授梳理了不同的临床决策模式引发的问题，倡导通过叙事医学实现医患共同决策，提升治疗效果及体验。

首都医科大学宣武医院神经外科的陆夏博士对医院的三千余篇平行病例进行了详实的内容分析，并为平行病例的书写提出了切实可行的建议。

南方医科大学国际交流与合作处副处长杨晓霖教授通过对经典文学作品的解析，指明了如何通过阅读提升当代医生的职业素养。

首都医科大学附属北京天坛医院急诊科主任郭伟教授从七个方面论述了医患沟通的意义，并指出了针对不同类型患者的有效沟通方法。主旨演讲环节由北京大学医学人文学院李远达博士主持。

最后，由郭莉萍教授主持，郭伟教授、朱利明教授、杨晓霖教授、陆夏博士及国内叙事护理的开拓者——中国石油中心医院院长助理李春老师五位专家以圆桌讨论的形式分别从叙事医学的现实意义、培养方向、叙事护理等角度进行了深入探讨。

本次论坛内容精彩纷呈，发人深思。参会者纷纷表示从概念、方法、培养方向等各个方面加深了对叙事医学的认识，今后将积极践行叙事医学，用实际行动共同推进医学人文的发展。

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