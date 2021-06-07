如何提高群众看病就医获得感？国家卫健委：建设以患者需求为导向的医院文化

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）国务院办公厅日前印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。今日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉表示，提高人民群众看病就医的获得感是公立医院高质量发展的重要目标之一，将通过增加优质医疗资源的供给，创新医疗服务模式，建设以患者需求为导向的医院文化等工作来有针对性的满足人民群众多层次、多样化的医疗需求。

焦雅辉表示，国家卫生健康委在过去六年，连续开展两个三年的“改善医疗服务行动计划”，就是要让人民群众能够便捷就医、明白就医、安全就医。从第三方的公立医院满意度调查情况来看，无论是门诊患者还是住院患者，满意度稳定在一个较高的水平。

下一步，如何通过推动公立医院高质量发展，进一步提高人民群众看病就医的获得感？

焦雅辉介绍，首先，建立高质量的分级诊疗体系。重点加强国家医学中心、区域医疗中心和临床重点专科群的建设，通过发挥公立医院在城市医疗集团和县域医共体的牵头和引领作用，实现优质医疗资源的扩容和区域均衡布局，来完善分级诊疗的体系。

第二，创新医疗服务模式。在公立医院高质量发展阶段，继续大力推行多学科诊疗、日间手术、责任制整体护理、延续护理等服务模式，并大力发展远程医疗和互联网诊疗，进一步完善预约诊疗、在线支付等惠民举措，同时建设智慧医疗、智慧服务和智慧管理“三位一体”的智慧医院，提高医疗服务的效率。

第三，建设以患者需求为导向的医院文化。要求医务人员要坚守纯粹的医者信念，同时，要开展慈善的、公益的活动，并且提供社工和志愿者服务。另外，要加强医患沟通和交流，增进理解和信任，为构建和谐医患关系，营造良好社会氛围。