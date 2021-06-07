国家卫健委：建设省级高水平医院 减少跨省就医

人民网北京6月7日电 （记者崔元苑）国务院办公厅日前印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。今日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家卫生健康委副主任李斌解读《意见》时表示，面向“十四五”乃至更长时期，公立医院高质量发展重点推进6个方面的工作：

一是构建新体系。建设国家医学中心和区域医疗中心，成为推动国家医学进步的重要引擎。建设省级高水平医院，减少跨省就医。发展紧密型城市医疗集团和县域医共体，按照网格化布局，探索一体化管理，推动从以治病为中心转向以健康为中心，落实分级诊疗制度。建立健全分级分层分流的重大疫情救治体系。

二是引领新趋势。加强临床专科建设，加强基础和临床研究，开展关键核心技术攻关，推动科技成果转化。建设智慧医院，发展远程医疗和互联网诊疗，推广多学科诊疗、日间手术等服务模式。

三是提升新效能。健全以经济管理为重点的科学化、规范化、精细化运营管理体系，提高资源配置和使用效率。

四是激活新动力。落实政府投入责任，加强改革系统集成，持续深化医疗服务价格、医保支付方式、人事编制、薪酬制度、培养评价制度等重点领域改革，激发创新创造活力。

五是建设新文化。大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，凝聚广大医务人员对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益求精的精神力量。

六是坚持和加强党对公立医院的全面领导。全面执行和落实党委领导下的院长负责制，充分发挥公立医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。加强公立医院领导班子和干部人才队伍建设，全面提升公立医院党组织和党员队伍建设质量，落实公立医院党建工作责任。