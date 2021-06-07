2021中国罕见病/孤儿药定义第二次多学科专家研讨会在齐齐哈尔举办

6月5日，2021中国罕见病/孤儿药定义第二次多学科专家研讨会在齐齐哈尔市举办。

据悉，本次会议是在中国工程院院士、国家卫健委罕见病诊疗与保障专家委员会原主任、哈尔滨医科大学校长张学和上海罕见病防治基金会会长、国家卫健委罕见病诊疗与保障专家委员会顾问李定国的倡议下，由全国罕见病学术团体主委联席会议、黑龙江省医学会罕见病分会、上海市罕见病防治基金会联合主办，齐齐哈尔医学院承办。本次会议是继2021年1月16日在上海召开的中国罕见病/孤儿药定义多学科专家研讨会之后的第二次会议。

与会专家一致认为，2010年由中华医学会遗传学分会制定的，患病率小于1/50万、新生儿发病率小于1/万为罕见病的中国罕见病定义，是中国罕见病史上的突破，将罕见病这一全新的概念和罕见病的划分方法引进中国，对罕见病事业发展起到了推动作用，对我国《第一批罕见病目录》的产生起到了引导作用。

在今后一段时期内，中国罕见病定义与中国罕见病目录将并存，罕见病定义应该成为制定罕见病目录的依据和标准，在定义的统一标准下，严谨的遴选罕见病病种、科学的制定罕见病目录，从而促进中国罕见病事业健康发展。

会上还提出，修订中国罕见病定义要有三个原则，一是与世界接轨、涵盖具有代表性的罕见病病种；二是要符合中国国情、切实可行；三是符合华人的罕见病流行病学特点。根据三个原则，与会者对定义修订路径、数据测算方法等问题进行谈论和交流。有望近期产生定义修订方案和具体结果，并提交论证。

全国罕见病学术团体主委联席会议秘书长王琳在作主题报告时，对2010年中国罕见病定义的产生、定义的作用及为什么要修订该定义进行了诠释和介绍；东南大学医疗保险与社会保障研究中心主任张晓对罕见病定义与医疗保障政策及医保制度改革的关系进行了介绍；北京大学药物管理国际研究中心主任史录文与大家分享了孤儿药定义的内涵及孤儿药相关政策的研究。

最后，张学总结说，近年来中国的罕见病事业取得了长足的进步。随着我国经济社会发展水平的不断提高，罕见病相关问题得到社会的广泛关注，罕见病工作也已成为医疗卫生体制改革和完善社会保障制度的组成部分。随着形势的发展，对罕见病工作进一步规范化和制度化提出更高要求，而修订和完善中国罕见病定义，对促进中国罕见病事业健康有序发展，具有重要的历史意义。