直播预告：如何拯救那颗“乱跳的心”？房颤筛查与管理必不可少

房颤发病率随年龄增加而升高，随着老龄化进程加快，中国房颤患者数量快速增长。作为常见的心脏疾病，认识房颤，降低疾病影响是十分重要的，房颤究竟是一种什么样的疾病？如何预防房颤？发病后如何进行疾病管理呢？

6月9日15：00-16：00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请大连医科大学心血管病医院院长夏云龙做客直播间，就“房颤的筛查和疾病管理”等相关内容进行科普直播，欢迎收看！

专家简介

夏云龙，大连医科大学心血管病医院院长

现为国际动态心电图与无创心电学会董事会委员，中华医学会心脏起搏与电生理分会青年委员会副主任委员，中国房颤工作组成员，中国室性心律失常工作组成员，中华医学会心血管病学分会青年委员，中华医学会心血管病学分会心律失常学组成员，国家卫计委心律失常培训基地导师，中国医师协会心律失常委员会委员，辽宁省医学会心脏起搏与电生理分会常委，大连市医学会心脏起搏与电生理分会副主任委员，多种国内外医学期刊副主编、编委、特约编委等。

擅长

长期从事心脏起搏与电生理工作及研究，擅长复杂心律失常以及心房颤动的导管射频消融术和心力衰竭心室再同步化治疗等。

如何判断自己是否存在房颤？

如果患者觉得心慌难受，就有可能是房颤，最好去医院做一下心电图检查。另外，还可以从其它方面来观察是否有房颤。

一、通过摸自己的脉搏来判断。正常脉搏是很规律的，如果感觉手腕上的脉搏跳得完全不规律，一会儿快一会儿慢，这时就要小心，可能是房颤。

二、使用电子血压计测脉搏时，如果数字忽高忽低，或者显示心跳不整齐、忽快忽慢，那么这种情况也可能是房颤。

房颤很容易确诊，做心电图检查就可以。如果正好犯病，做普通心电图就能诊断。对于阵发性房颤，没有犯病时，可以做动态心电图，监测24小时甚至七天内心跳情况。在患者身上贴上电极片，进行实时监测，一旦房颤发作就可以被诊断出来。如果监测七天还没捕捉到房颤信号，现在还有监测时间更长的诊断设备，如穿戴式设备，连续监测两到三周，一旦心跳不整齐就可以监测并记录下来。

如何收看直播：

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