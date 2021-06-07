国家卫健委：6月6日新增新冠肺炎确诊病例19例 其中本土病例5例

人民网北京6月7日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中境外输入病例14例（上海4例，广东3例，浙江2例，云南2例，辽宁1例，河南1例，四川1例），本土病例5例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者741人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例303例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6151例，累计治愈出院病例5848例，无死亡病例。

截至6月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例403例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例86228例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91267例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1030389人，尚在医学观察的密切接触者8509人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例，其中境外输入19例，本土2例（均在广东）；当日转为确诊病例3例（境外输入2例）；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者376例（境外输入342例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例23207例。其中，香港特别行政区11858例（出院11584例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院51例），台湾地区11298例（出院1133例，死亡260例）。