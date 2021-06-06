国家卫健委：6月5日新增新冠肺炎确诊病例30例 其中本土病例7例

人民网北京6月6日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中境外输入病例23例（上海7例，四川6例，广东2例，云南2例，北京1例，天津1例，江苏1例，浙江1例，福建1例，陕西1例），本土病例7例（均在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者789人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例297例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例6137例，累计治愈出院病例5840例，无死亡病例。

截至6月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例392例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例86220例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91248例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1029442人，尚在医学观察的密切接触者8303人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例，其中境外输入15例，本土3例（均在广东）；当日转为确诊病例8例（境外输入7例）；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者374例（境外输入341例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例22858例。其中，香港特别行政区11851例（出院11584例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院50例），台湾地区10956例（出院1133例，死亡224例）。