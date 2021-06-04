国家卫健委：6月3日新增新冠肺炎确诊病例24例 其中本土病例9例

人民网北京6月4日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例15例（上海5例，广东2例，四川2例，云南2例，北京1例，内蒙古1例，浙江1例，陕西1例），本土病例9例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者988人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例292例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6101例，累计治愈出院病例5809例，无死亡病例。

截至6月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例371例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例86187例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91194例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1027742人，尚在医学观察的密切接触者8286人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例，其中境外输入20例，本土1例（在广东）；当日转为确诊病例3例（境外输入1例）；当日解除医学观察16例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者375例（境外输入341例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例21874例。其中，香港特别行政区11849例（出院11577例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区9974例（出院1133例，死亡166例）。