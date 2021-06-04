芒种时节：大量饮用冷饮、过食蔬菜瓜果……这样对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生避坑指南》栏目专访北京中医药大学东直门医院脾胃病科副主任医师林芳冰，为网友解答芒种时节相关注意事项。

“芒种”是二十四节气中第九个节气，字面意思是“有芒的麦子快收，有芒的稻子可种”，此时雨量充沛，热蒸湿动，常令人感到四肢困倦、胸中烦闷、萎靡不振，是肠炎、湿疹、关节炎等多种传染病和季节性病变高发时期。

林芳冰建议，从养生看，一定要避免大量饮用冷饮、过食蔬菜瓜果、皮肤过多裸露等。

【为降温，可以大量饮用冷饮吗？】

进入夏季后，温度升高而生机旺盛，是新陈代谢比较旺盛的时期，人体阳气外发，阴伏于内。为适应炎热气候，人体皮肤毛孔开泄，使汗液排出以调节体温，适应暑热气候。需要注意的是，“夏防暑热，又防因暑取凉”，在芒种时节，切不可过于避热趋凉，如在外露天过夜、大量饮用冷饮等，这些都会伤害体内阳气，使中气内虚，从而引发感冒、头痛、腰痛、下肢酸痛等，甚至会导致皮肤病和心血管疾病。

【为清补，只能大量吃蔬菜瓜果吗？】

夏季饮食宜清淡，但年事稍长之人或体质稍弱者，不建议大量食用生蔬菜、瓜果等，夜间更要注意慎食这类食物，肉、面、黏、腻类食物也不宜在夜间食用，否则会引起腹胀、吐泻等。芒种宜清补，但不意味着只能吃蔬菜水果，清补重在强调补养的同时兼具清暑功用，可以适量进食鸭肉、鱼肉等，但不宜过量食用牛羊肉等助热之品。

【为清凉，皮肤可以过多裸露吗？】

夏季炎热，应减少衣物，使汗液得以宣泄，但芒种节气虽湿热之气较重，但阴湿之气尚存，特别是多雨天气，衣着不宜过于裸露，否则日久会引起寒湿痹证、腹泻等多种疾病。推荐透气性好、吸湿性强的衣物，如棉布、丝绸、亚麻制品等，使衣服与皮肤之间存在微薄空气层，一般来说，空气层的温度总是低于外界的温度，从而达到防暑降温的效果。

【保健小知识】

养生的要点在于顺应阴阳之气调和，芒种作为夏季第三个节气，可以适当晚睡一会，但还是要早起，保证中午小憩片刻，精神轻松、愉快，平心静气。衣着适当，避免湿邪侵袭，饮食方面不宜辛热、黏腻之品，宜适度食用清淡甜之物，清热利湿，化湿醒脾，养心护阳。

养生方法绝非千篇一律，宜因人、因地、因时制宜，只要顺应自然，恬淡豁达，宁神静心，则血脉调畅，阴阳调和，病安从来。