国家卫健委：6月2日新增新冠肺炎确诊病例24例 其中本土病例15例

人民网北京6月3日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例9例（上海3例，广东2例，四川2例，北京1例，福建1例），本土病例15例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者507人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例293例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6086例，累计治愈出院病例5793例，无死亡病例。

截至6月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例364例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例86170例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91170例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1027007人，尚在医学观察的密切接触者8539人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例，其中境外输入13例，本土5例（均在广东）；当日转为确诊病例4例（无境外输入）；当日解除医学观察21例（境外输入19例）；尚在医学观察的无症状感染者373例（境外输入335例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例21288例。其中，香港特别行政区11848例（出院11576例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区9389例（出院1133例，死亡149例）。