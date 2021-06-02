让患者多动手、少跑腿 首都儿科研究所百位专家开启“六一义诊周” 

5月31日至6日6日，首都儿科研究所（以下简称“首儿所”）组织23个临床科室的183名专家，充分发挥互联网医院的优势，结合“云端”义诊与传统现场义诊，开展“我为群众办实事”首儿专家六一义诊周活动。

据首儿所相关人士介绍，本次“六一义诊周”将提供近5000个免费号源，涵盖了呼吸内科、消化内科、神经内科等23个临床科室，并增加了具有儿科特色的遗传门诊、药学咨询门诊和护理门诊。院长、学科带头人、各专业知名专家也都会参与到活动中，为全国各地的小朋友和家长答疑解惑。

受访者供图 袁超摄

此外，首儿所门诊楼前的线下义诊也在火热进行中，呼吸内科、风湿免疫科、神经外科、心脏外科等科室的医生，为带孩子前来就诊、看检查结果、健康咨询的家长提供服务。

“大夫，我家孩子咳嗽一周了，上次开的药吃完了，是否需要换药或者继续服用？”“我儿子脸上被指甲抓伤了，愈合得不好，怎么办？”“我觉得孩子大便颜色不对，这是拍的照片，您看需要吃药吗？”面对家长提出的五花八门的问题，专家们都耐心地给与专业细致的解答。

据介绍，今年4月，首都儿科研究所成为北京市首家通过互联网医院评审的儿童专科医院，汇聚了优质医疗资源开通了互联网诊疗服务。患者不仅能够获得线上咨询、复诊续方、送药到家的服务，还能在线预约检查、检验项目，通过电子导诊单提示的时间到医院直接检查化验。在互联网医院的基础上，首儿所将逐步探索更多的线上服务模式，让患者多动手、少跑腿，使“云端”医疗服务的触角能够延伸到千家万户。（闫雪、池杨）