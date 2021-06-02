儿童如何防新冠？

广州市卫健委发布的疫情通报显示，在本次本地疫情中，有数例儿童病例出现。为什么儿童比较容易中招？记者采访了广州收治新冠肺炎的定点医院、广州医科大学附属市八医院儿科主任林菁，她表示，此次传播主要还是传播链导致的，与免疫力等关系不大。

那么，儿童该如何预防新冠肺炎？林菁强调，在所有防疫措施里面，戴口罩是特别重要的。

“在家期间要求戴口罩不太现实，如果没有呼吸道感染症状的可以不戴口罩，保持居室通风，但如果有呼吸道症状的，就一定要戴口罩，跟家人分开饮食、分开房间，防患于未然。”林菁说。

家有儿童，家长应做到：

1.经常开窗通风。

每天早中晚都应开窗通风，每次时间不少于30分钟。通风时，可将儿童转移到另一房间以免受凉感冒。

2.保持家居表面清洁。

桌面、地面等经常接触的表面，需保持清洁。儿童的物品，如玩具和餐具等要定期消毒。

3.及时处理口鼻分泌物。

家长不要对着儿童咳嗽、打喷嚏。不要用嘴尝试或咀嚼食物后喂食孩子，包括不要用嘴吹凉食物后给孩子喂食。不要跟孩子共用餐具。

4.减少外出，如需外出要做好防护。

儿童不应到人员密集和空间密闭的场所。如必须外出，尽量不乘坐公共交通工具。外出时，家长要叮嘱儿童不要到处摸，不要用手触摸或揉搓口、眼、鼻等部位。

5.正确选择并佩戴口罩。

建议儿童青少年选用符合国家标准且适用的口罩产品，并且正确佩戴口罩。小于1岁的孩子尽量减少外出。

6.注意手部卫生。

儿童外出归来、饭前便后、咳嗽打喷嚏后都应及时洗手。家长外出回来后要更换衣物、洗手后才能抱孩子或跟孩子玩耍。（记者张青梅 通讯员刘琪莎）