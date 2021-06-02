广州会研判疫情发展趋势 适时扩大或调整防控区域

5月31日新增病例仍集中在两个重点管控区域

5月31日0-24时，广州新增确诊病例10例，由原已公布的无症状感染者转确诊病例1例，无症状感染者2例，截至5月31日24时，全市累计报告确诊病例34例、无症状感染者8例。新增报告的12名病例均为荔湾区中风险地区主动排查发现，其中密接排查发现3例、核酸大排查发现9例。现有病例均在市八医院隔离治疗，病例的密接和次密接也已按有关规定进行甄别和管理。

5月31日新增报告病例呈现出两个分布特点：一是呈现出区域集中性。与此前出现的病例一样，5月31日新增的12个病例，仍然集中在两个重点管控区域，其中中南街2例、白鹤洞街10例。二是呈现出家庭聚集现象。12个病例中，有10名病例涉及5个家庭。

加强离穗车辆和人员管理 在周边地区提高防控等级

陈斌表示，为管控本地疫情传播风险不溢出，切实为全国疫情防控做好广州担当，广州市防控指挥部5月30日发布了关于加强离穗车辆和人员管理的公告，决定暂时对离穗车辆和人员采取管理措施。

5月31日，广州已派出62名医护人员，在6个区（白云、黄埔、花都、番禺、南沙、增城）的大型货场、物流枢纽设立了10个干线货车司机核酸检测点，为货车司机提供免费核酸检测服务，尽最大努力确保离穗货运车辆正常运行。

当前，广州着力在重点地区深挖，同时，为了有效阻止疫情外溢，也在周边地区提高防控等级，加大防控力量，加大核酸排查力度，与时间赛跑、与疫情争速，争取在最短时间内阻断病毒传播途径、切断感染链条。

现有防控措施是否足够？是否扩大防控范围强度？

陈斌表示：“广州持续10天出现阳性病例，一方面与之前发布会上我们提到的造成这次传播的新冠病毒印度发现的变异株，有着传播速度快、潜伏期短、病毒载量高的三大特点密切相关。另一方面这也是我们启动更快、更强的防控手段带来的实际效果：通过加快流调、加大核酸排查力度不仅提高了密接的管控速度和高风险区域的排查效率；更重要的是使得更多的潜在感染者在更短的时间内（甚至在没有发病前）被诊断出来，这给阻断病毒持续传播、遏制疫情向外扩散抢占了宝贵的时间，因此近期持续新增了不少病例。”

她表示：目前报告病例高度集中在密接、次密人群，以及荔湾区大排查的重点区域。这反映我们以荔湾区中南街、白鹤洞街等为核心圈，病例涉及的活动场所为警戒圈，其他区域为外围管控圈的防控思路是正确的。在流调和密接甄别上加速，在核酸排查上加量，在人员管控和场所限流上加码的“防控抢在锁定前，扩大排查跑在先”的防控策略是有效的。

据陈斌透露，接下来，广州会动态分析和比对阳性病例的区域分布与现阶段三个防控圈的范围，结合流行病学调查的病例间关系，研判疫情的发展趋势，适时扩大或调整防控区域。

广州：累计检测样本347万份，已发现阳性16例

据介绍，5月30日开始，广州启动第二轮大规模核酸筛查，扩大范围覆盖越秀、海珠、天河、白云、番禺等5个区44个镇街。从5月26日核酸大排查开始，至昨日12时，全市核酸大排查累计检测样本347万份，其中第二轮检测样本179万份，已发现阳性16例。

陈斌对在各类排查中采取的“三个同步”处置策略进行介绍：一旦发现核酸检测初筛阳性者，隔离观察同步进行，流行病学调查同步开展，相关重点场所同步管控。也就是，初筛阳性者第一时间转运到市八医院完善检查，疾控人员同时开展阳性者轨迹调查及密切接触者甄别，参照对确诊病例的处置原则对相关重点场所、重点人群进行紧急排查和针对性的管控措施。

通过“三个同步”，实现“更早发现、更早管理、更早治疗”。近日广州所报告的病例，都是通过密接排查或社区大排查发现，都在初筛阳性即进入定点医院隔离观察，隔离观察期间一旦出现临床症状后，即第一时间组织专家组会诊进行治疗。

天河区：8条街道已出检测结果均为阴性

在昨日的广州市疫情防控新闻发布会上，天河区委常委、区人民政府常务副区长龚伟河介绍天河区疫情防控情况，截至昨日17时，天河区8条街道累计采样81.4万人，已出检测结果均为阴性。

5月30日，天河启动对石牌、五山、员村、天园、沙河、沙东、珠吉、棠下8个街道户籍人口和来穗人员的大规模核酸检测。此外，天河紧盯重点人群优先开展核酸检测，36名密切接触者、333名次密切接触者、约6.3万名潜在接触者及活动轨迹交叉关联人员，以及5975名高考考生和考务人员、9140名环卫人员、15696名公交和出租车驾驶员做到应检尽检。

为了分散人流、方便市民，天河安排了282个检测点总数。一方面，天河发动全区既有的108个医疗机构核酸检测点，凡持有上述8条街道户籍身份证明或居住证明人员，可免费采样检测。另一方面，按照“方便就近”原则，天河在8条街道另行增设174个临时核酸检测点，既方便了群众，也提高了核酸检测的效率。

天河区卫生资源较为集中，在确保正常医疗需求的前提下，该区强化与中山三院、华侨医院、南医三院、中山六院、武警医院、中山肿瘤、中山眼科等医疗机构协调联动，各医疗机构及时派出1600多名医护人员，全力支援大规模核酸检测工作。截至目前，天河区共投入医护人员2320名。

番禺区：已出结果近30万份，均为阴性

在昨日举行的广州市疫情防控新闻发布会上，番禺区副区长麦洁萍透露，5月30日，番禺区开展部分区域大规模人群核酸筛查工作。截至目前，已检测样本超45万份，目前已出结果的近30万份样本初筛结果均为阴性。

自荔湾通报本地疫情后，番禺区全力快速排查，在排查过程中发现洛浦街锦绣半岛发生1例新冠核酸初筛阳性。对此，番禺区立即成立前线指挥部，迅速处置，对密接及次密接进行排查。设立防疫数据分析专班、感染者活动轨迹调查专班、社区排查管控专班，对57名密接者和197名次密者进行隔离管控。同时，对感染者所在的楼栋进行封控、社区进行防控，只进不出。锦绣半岛所在的南浦岛所在的地铁站暂时关闭，做好流行病学调查和现场封控工作。

麦洁萍介绍，番禺区排查发现1例新冠核酸初筛阳性后，研判形势迅速采取措施，抽调500人组成25支核酸采样队伍，对南浦岛居民进行全员核酸检测，不到两天时间，已完成洛浦街南浦岛首次大规模核酸筛查工作，首轮已采样的16.5万居民核酸检测结果皆为阴性。目前，已陆续恢复生活秩序，市民可凭健康码正常出行。5月30日，番禺区开展部分区域大规模人群核酸筛查工作，抽调1000多人组成100支核酸采样队伍，设置72个核酸采样点，引导洛浦街、石壁街以及南村镇南村社区、梅山村、坑头村，钟村街锦绣生态园，石碁镇低涌村、海傍村居民就近进行核酸采样。截至目前，已检测样本超45万份，目前已出结果的近30万份样本初筛结果均为阴性。

5月29日、30日，番禺区对南浦岛实施全封控，考虑岛内居民的生活需要，全力调运物资。5月29日、30日，调运的蔬菜及肉类等物资超100吨，保障了居民的生活需要。（李妍、黄庆、缪璟、何瑞琪、肖桂来）