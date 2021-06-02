国家卫健委：6月1日新增新冠肺炎确诊病例24例 其中本土病例10例

人民网北京6月2日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例14例（上海6例，福建3例，广东3例，四川1例，云南1例），本土病例10例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者689人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例290例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6077例，累计治愈出院病例5787例，无死亡病例。

截至6月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例346例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例86164例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91146例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1026143人，尚在医学观察的密切接触者8183人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入12例，本土7例（均在广东）；当日转为确诊病例4例（境外输入1例）；当日解除医学观察26例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者380例（境外输入341例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例20741例。其中，香港特别行政区11848例（出院11575例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区8842例（出院1133例，死亡137例）。