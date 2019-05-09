“不想生”“没有条件生” 台湾女性生育意愿持续走低

母亲节即将到来，台湾儿童福利联盟文教基金会7日公布一项调查显示，台湾女性生育意愿持续走低，“不必生”“不想生”“没有条件生”成为越来越多女性的共同心声。

这项名为“2019年台湾女性生育意愿与育儿现况”的调查报告显示，有四成六的育龄女性（20岁至44岁）认为“不一定要生孩子”，高达六成一的育龄女性“没有计划要生或再生孩子”。

探究不愿再生育的原因，调查显示，有六成四的妈妈表示“经济状况不允许，无法负担育儿费用”，也有超过四成的妈妈说“无法保证给孩子理想中的生活”。而超过五成的未生育女性则表示“不想现有的自由和较宽裕生活被影响”，认同自由至上的价值观。

调查还显示，年轻未生育女性不一定要生孩子的认知尤其强烈，逾六成20岁至29岁未生育女性表示“不生孩子也没关系”。许多年轻女性担忧，生育孩子会得不到工作上的支持，当局政策的支持也相当薄弱。儿福联盟政策中心主任李宏文认为，这表示这些“未来妈妈”的生育意愿正被浇熄，未来台湾少子化问题或将日益严峻。

调查发现，因支持不足而衍生的“失衡”现象，是妈妈们最大的困境：七成五职业妇女常感到工作和育儿不平衡，七成二全职妈妈最困扰于财务或健康失衡。儿福联盟呼吁，应正视女性生育意愿低落的困境与原因，提出有效对策。

“职场妈妈”叶小姐在发布会现场说，小孩状况多，需要公司体谅临时请假的状况，虽有考虑生二胎，但公立幼儿园难进，私立幼儿园学费负担重，令她却步。不计划生小孩的许小姐则说，如果幼儿园全额补助才会考虑生小孩。

李宏文强调，育龄女性所期待的政策中，合理房价、收入增加、企业友善育儿措施，最有机会提高女性生育意愿。当局应在改善劳动条件、督促企业落实友善育儿政策上拿出更积极作为。同时，还应提供全职妈妈经济支持和资源协助，并采取有效措施平抑房价、建设公共住宅。（据新华社 记者李建华 刘刚）