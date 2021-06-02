智慧健身，让运动更科学更有趣

随着生活品质提升，人们对于健身的需求更多元，专业的健身指导和健身服务成为不少人的刚需。专家表示，“智能化+科学健身”已成为落实全民健身国家战略的重要抓手，为人们的健康生活提质增趣。

助力更多人爱上体育运动

近年来，智慧体育公园在全国多个城市落地，“智慧健身”正在走进人们的生活。

江西省南昌市红谷滩区首条智慧健身跑道日前正式向市民开放，吸引了众多健身爱好者前去打卡。“这跑道触感真不错，抓地感足还不会磨坏鞋子，跑起来很舒服。”跑道开放当天，一大早就赶到赣江市民公园体验的王先生说。

为打造市民健康生活新模式，江西红谷滩城投集团将科技融入智慧跑道建设。据了解，赣江市民公园智慧跑道总长约800米，能自动记录运动者的步数、速度，随时监测运动里程及消耗的卡路里，让健身锻炼变得更加智能贴心。同时，该跑道安装了智慧屏幕、人脸识别、智能存取包柜等智慧设备，为健身爱好者带来更舒适便捷的体验。市民在赣江市民公园健身、跑步可实现随时刷脸打卡、生成个人小视频，科技感十足，让跑步变得更加有趣。

在沈阳，许多公园安装了一批智能健身器材。智能太空漫步机、智能双位划船训练器、智能双位推举训练器、智能双位钟摆训练器、智能双位蹬力训练器……令人惊喜的是，这些健身器材不仅有遮阳挡雨的顶篷、充电接口，还能实时播放运动数据、提供可视化教学。

同样变得更智能化的，还有不少体育场馆。在浙江杭州，想去体育中心运动，也比过去方便多了：订场地微信小程序一键搞定，健身可以直接刷脸进门，游泳前自助领取手环不用排队……

专家指出，专业的功能配置、智能化的健身体验，给人们的锻炼增添了新鲜感，有利于让更多人爱上体育运动并学会科学健身。

健身产业迎来新变革

如今，全民健身设施提升工程正成为数字化新基建的重要领域，在此背景下，如何通过科技赋能全民健身，让大众更科学健康地参与体育锻炼，并通过健身行为对自己身体状况有更精准的了解，成为体育用品制造行业发力的方向。

日前举办的2021年中国国际体育用品博览会上，多家展商展示的智慧健身器材、智慧体育公园案例吸引了业内人士的目光。武汉昊康体育产业发展有限公司在本次体博会上获得了室外智能健身器材组银奖，其带来的智慧体育公园解决方案，除了通过大数据收集运动信息、实现智慧管理，还能通过智能检测设备，检测人们不正确的运动习惯，并结合检测报告，针对性提供专业运动指导矫正，帮助人们科学健身。

中国体育用品业联合会发布的《2021年大众健身行为和消费研究报告》显示，大众对体育健身智能化需求强烈，并愿意为其买单。89%的受访者认为体育健身智能化是必要的，近1/3的受访者购买过智能运动设备。而在健身器材购买或升级决策中，智能类功能已上升为主要因素。

市场端需求火爆，生产端也在不断升级。业内人士指出，健身器材的智慧化发展让健身器材制造业的服务链条不断延伸。过去，把产品卖给客户代表着一个合作的顺利完结，而5G赋能后的智慧化健身器材，肩负着健身大数据采集、分析、管理的功能，产品的出售意味着与客户的连接刚刚开始。

智能化探索不停步

随着国家新基建工程实施和5G物联网时代到来，公共体育服务供给的科技化、智能化正在全面加速，“智慧健身”也上升至国家战略的高度。

2019年国务院发布的《体育强国建设纲要》指出，要推进全民健身智慧化发展，运用云计算等新信息技术，推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设。

2020年10月，国务院印发了《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，提出了加强健身设施建设方面的新政策举措，其中包括“十四五”期间将在全国新建或改扩建1000个左右体育公园，推进“互联网+健身”建设。

2021年3月，国家体育总局印发的《2021年群众体育工作要点》又一次提到，“建设一批智慧健身中心、配置智能室外健身器材的体育公园”。

国家发改委社会发展司司长欧晓理表示，“十四五”时期，全民健身在继续解决“有没有”问题的同时，更多地要解决“好不好”“优不优”的问题。

业内人士也指出，国家的政策引导为更好满足人们的健身需求指明了智能化发展方向。智能化探索不停步，相信未来会有更“聪明”、更“时尚”的设施、场所出现在人们的生活中，让锻炼更科学、更有趣。