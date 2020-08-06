让更多健身设施“触手可及”

推动全民健身，建设百姓家门口的健身场地是重要抓手

在河北省邢台市任泽区东望村，健身器材安到了家门口。村民夏彩霞现在一有空，就去健身广场跳跳舞，或者在健身器材上活动筋骨，生活更有滋有味了。

东望村以前穷，健身设施少，村民想健身也难找到地方。近年来，在驻村扶贫工作队的帮助下，东望村建起了健身广场、配备了健身器材、请来了体育指导员，让村民在家门口就能锻炼身体——触手可及的健身设施为生活增添了一抹亮色。

各地推动全民健身，建设百姓家门口的健身场地是重要抓手。东望村的健身广场是怎么建起来的？原来，东望村充分利用废旧院落，让它们摇身一变成为村里的“健身房”。

让闲置资源变废为宝，是各地解答“健身去哪儿”这个问题的重要思路。在北京通州，脏乱的垃圾场变身绿草茵茵的足球场；在浙江衢州，旧粮仓被改造为能打篮球、能游泳的全民健身中心；在湖南长沙，炎炎夏日也可以体验滑雪的快乐，而制造这种梦幻感觉的湘江欢乐城，几年前还是一个巨型的矿坑……闲置资源盘活了，百姓走出家门就能找到健身场地，而在升级改造的过程中，可持续发展的理念也得到彰显。

此外，打造家门口的健身场地，不少地区开动脑筋，利用“边角地”修建体育设施。在绿地公园开辟健走步道、在社区角落建一个篮球场、在街边空地添置一套健身器材，打造“15分钟健身圈”，让人们能就近享受运动的快乐。在山东济南，面积不大的“口袋公园”让居民有了健身好去处；在山西太原，汾河景区铺上了塑胶跑道……当健身的火热场景随处可见时，运动和健康的理念也就更加深入人心。

建设家门口的健身场地，在增加场地供给的同时，也要注重管理和服务，让后续维护和专业指导为百姓安全锻炼“保驾护航”。当便捷、安全、专业等元素都具备了，家门口的健身场地才能更好地发光发热，为百姓生活增添亮丽的色彩。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 15 版）