北京市卫健委：基层卫生机构要设老人优先窗口

北京市卫健委日前发布开展2021年“优质服务基层行”活动的通知，要求基层医疗卫生机构积极应对人口老龄化，优化服务流程改善服务体验；设有发热筛查哨点的基层医疗卫生机构，需对全部发热患者进行核酸检测和血常规检查。

发热患者需全部核酸筛查

市卫健委明确，各区要加快提升中心卫生院和设置发热门诊的基层医疗卫生机构核酸检测服务能力。设有发热筛查哨点的基层医疗卫生机构需对全部发热患者进行核酸检测和血常规检查，不具备检测能力的需通过委托其他医疗卫生机构或第三方检测机构的方式为发热患者提供检测服务。基层医疗卫生机构要强化医院感染监测，加强手卫生管理和消毒及灭菌管理，防范和降低新冠病毒在机构内传播风险。结合加快推进新冠疫苗接种工作，加强基层医疗卫生机构预防接种能力建设，充实接种人员力量，配齐相关设备，优化接种流程，改善接种环境条件，及时妥善处置异常反应。根据需要，结合实际设置临时接种点，提高接种能力。

本市将改善为老服务

最新数据显示，本市60岁及以上人口达429.9万人。市卫健委要求各区要紧贴老年人看病就医需求，鼓励拓展多渠道灵活的预约就诊、先诊疗后结算、长处方服务等务实措施；鼓励接诊量大的基层医疗卫生机构专门设置老年人优先服务窗口，针对老年人提供“一站式”服务；鼓励有条件的机构设置医养结合床位、家庭床位等，结合实际为行动不便的老年人、失能和半失能人员等提供上门服务。

本市老龄健康工作要点也明确，今年本市将继续为65岁及以上常住老年人提供老年健康管理服务，管理率不低于71%，为失能老年人提供医养结合服务，服务率目标为不低于80%。今年，全市社区卫生服务中心“老年健康服务规范化”建设达标率将达45%。截至去年底，全市共有33个社区开展认知障碍管理和心理关爱项目，为3.5万余名认知高风险老年人提供认知训练和心理调适服务；为百岁老人免费提供8类42项居家上门健康服务；全市共有医养结合机构185家，养老机构医疗服务覆盖率实现100%。

卫生健康部门还要求各区基层医疗卫生机构重点加强呼吸系统疾病、儿科疾病、口腔、中医等服务能力。将家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等融入日常医疗服务中。此外，各区要在基层医疗卫生机构逐步推广“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式。加强中医科、中药房建设，完善中医诊疗设备配置，按照要求开展中医综合服务区（中医馆、国医堂）建设，突出中医药文化特色，提升中医药服务能力。（记者 孙乐琪）