应对病毒变异，灭活疫苗广谱性更好

“我国已经连续18天报告新增本土确诊病例或无症状感染者，涉及多个省份。”在5月31日国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，当下疫情呈现传播速度较快，毒株传播力强的特征。

据国家卫健委网站消息，5月30日0—24时新增本土病例20例（均在广东）。此次在广东出现的病例均为世界卫生组织提示需要关切的变异毒株，分别为在英国发现的和在印度发现的变异毒株。据世卫组织权威测算，它们的传播力分别增强了30%和100%。

针对日益变强的病毒，现有疫苗能不能应付得来？通过疫苗接种形成群体免疫迫在眉睫，日前有猜测疫苗接种可能要开始收费，是真是假？

卫健委再次强调：疫苗免费

随着我国新冠疫苗接种工作的推进，近期有公告称6月9日前应该完成疫苗第一剂次的接种，之后为保障第二剂次接种暂停第一剂次接种，有群众会担心6月9日以后是不是新冠疫苗开始收费了。

针对这一猜测，国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢再次强调，我国疫苗接种工作按照批次推进、突出重点，知情同意、自愿和免费接种的原则。

他解释，根据免疫程序，6月10日—30日主要是针对已经接种过第一剂次的人群集中开展第二剂接种，但对有特殊需求的，如出国或其他疫情防控需求等，各地仍要开展免疫服务，7月份以后，将继续全面推进第一剂次和第二剂次的接种工作，有序做好新冠疫苗接种工作。

据介绍，在加快推进疫苗接种工作过程中，国家卫健委高度重视按照接种技术规范要求完成全程免疫。为保证第二剂疫苗的接种，国家卫健委要求各地进一步细化接种计划，精准测算不同剂次的需求，留足一个配送周期内的周转量，确保第二剂接种的需求。

灭活疫苗在我国使用较多

目前的新冠疫苗对于病毒变异是否还有效果？

国药集团中国生物副总裁张云涛在发布会现场介绍，病毒变异是疫苗研发和使用过程中受到高度关注的问题。国药中生利用在海外Ⅲ期临床获得的血清在中国开展了交叉中和实验，包括在南非发现的毒株、英国发现的毒株以及来自中国不同地区发现的流行株。实验结果显示，目前这些（注射疫苗后获得的）血清仍然能够和变异病毒发生良好的中和反应，表明疫苗仍具有良好保护作用。

针对灭活疫苗的特点，张云涛认为，灭活疫苗含有病毒的抗原成分较多，相对来说保护的广谱性更好，对变异耐受性会更好一些。

据介绍，在我国，已有灭活和病毒载体两条技术路线的新冠疫苗获批附条件上市。另外，重组蛋白亚单位疫苗和另外两个灭活疫苗获得了紧急使用。总体而言，灭活疫苗在我国使用较多。

“中国企业做好了应对突发重大变异研发新型疫苗的准备。”张云涛介绍了多个可行途径，包括迅速开发出针对变异株的疫苗、变异株疫苗与现有疫苗的续贯使用、变异株疫苗与现有疫苗形成多联多价疫苗等。

此外，疫苗研发工作仍在紧张有序开展过程中。中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣介绍，目前我国的减毒流感疫苗已经在国内完成了Ⅱ期临床试验，它的安全性和免疫原性都是很好的，目前正在积极联系到境外进行Ⅲ期临床试验。mRNA疫苗和DNA疫苗两类核酸疫苗在前期的临床前研究实验中，免疫原性和安全性都是非常好的，目前正在开展的Ⅱ期临床试验也在稳步推进，同期也在积极联系到境外尽快开始Ⅲ期临床试验。