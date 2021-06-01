国家卫健委：5月31日新增新冠肺炎确诊病例23例 其中本土病例11例

人民网北京6月1日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月31日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例，其中境外输入病例12例（上海7例，广东2例，四川2例，江苏1例），本土病例11例（均在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在内蒙古）。

当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者456人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例289例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6063例，累计治愈出院病例5774例，无死亡病例。

截至5月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例337例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例86149例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91122例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1025453人，尚在医学观察的密切接触者8182人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例，其中境外输入13例，本土2例（均在广东）；当日转为确诊病例3例（境外输入2例）；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者391例（境外输入356例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例20403例。其中，香港特别行政区11841例（出院11572例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区8511例（出院1133例，死亡124例）。