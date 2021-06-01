广州病毒传播速度已得到遏制

据广州市卫健委通报，截至5月30日24时，广州本次疫情已报告30例阳性病例，所感染病毒基因测序高度同源。目前，病毒的传播轨迹在掌控中，并且病毒传播速度也得到遏制。广州近日先有序安排重点行业、重点群体的团体预约和集体接种为主，暂缓个人预约、暂停新冠疫苗社会接种。

荔湾区海南村已有13人感染

广州5月30日新增境内确诊病例4例，14例无症状感染者转为确诊病例。新增4例确诊病例均生活在荔湾区海南村，北京青年报记者梳理发现，荔湾区海南村已有13人感染，目前还不清楚海南村疫情与之前的“早茶传播链”有何关联。

4例新增确诊病例均为密切接触者主动排查发现，检测新冠病毒核酸均为阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。截至目前，上述病例共甄别57名密切接触者，并已按有关规定进行集中隔离医学观察，所涉及的相关居住场所和活动场所均已进行终末消毒。

原已公布的14例无症状感染者在广州市第八人民医院治疗期间，CT检查显示肺部有炎症，经进一步检查及专家会诊，5月30日，均诊断为新冠肺炎确诊病例。

北青报记者梳理发现，5月30日新增4例确诊病例均居住在广州市荔湾区海南村，其中三人为5月28日无症状感染者5的密切接触者，一人为5月29日无症状感染者5的密切接触者。5月28日无症状感染者5是一名女性，53岁，常住广州市荔湾区海南村。5月27日，其因喉咙痛就医，医院排查新冠病毒核酸阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。5月29日的无症状感染者是女性，74岁，常住广州市荔湾区海南村赤岗村，也是5月28日无症状感染者5的密切接触者。

在5月29日新增的无症状感染者中还有3人也是5月28日无症状感染者5的密切接触者，也就是说，与5月28日无症状感染者5相关的有8人被感染。

而这些感染者看似并没有在“早茶传播链”的链条上，他们都是荔湾区海南村居民。5月29日广州通报的12名无症状感染者中，有8人居住在海南村，加上5月30日确诊的4例，再算上5月28日无症状感染者5，海南村累计已有13人被感染。海南村的聚集性疫情是否与“早茶传播链”相关联，目前还不得而知。

所有感染者病毒基因测序高度同源

5月31日，在疫情防控发布会上广州市人民政府副市长黎明通报，截至5月30日24时，广州本次疫情累计报告30例阳性病例，其中确诊病例23例，无症状感染者7例，目前感染者均在广州市第八医院集中隔离。

经过快速密集排查工作，广州市已圈定传播轨迹，所有感染者病毒基因测序高度同源，所感染的均为印度发现的病毒变异株。该病毒具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高的特点。目前发现病例主要集中在荔湾区两个街道的个别小区，其余病例均与荔湾区病例高度关联，相关重点区域已全部实现隔离管理。根据目前情况，病毒的传播轨迹在掌控中。

广州市疾控中心副主任张周斌在发布会上表示，此轮病毒传播速度已经得到遏制。根据测算，此轮病毒的R0值（指一个病例在一个潜伏期内可以传播病例的多少）在5月26日达到了5，之后一直维持在高水平，29日达到最高值6.06，30日下降到了4.19。目前，公开报道的新冠肺炎病例R0值主要在2-3.2之间。这次广州面临的是前所未有的对手，防控难度前所未有，所以要采取比以往更坚决、更果断的疫情防控措施。但是R0值的下降，说明目前防控方向正确，防控措施有力，起到效果还需要一定时间，“再观察几天，一定可以看到比较好的成效。”

尽管近日广州本土新冠肺炎疫情病例的数字不断更新，但大众应当科学冷静地看待这些数字。张周斌解释称，一是这些病例主要来自确诊病例的密接者和次密接者，其余来自核酸检测大排查，基本形成一个完整链条。“主要来自家人朋友一起吃饭、一起跳舞等行为，目前没有感染来源完全不明的本地病例。”

二是新增感染者全部都在分级分类管控的核心圈和警戒圈之内，尤其集中于荔湾区重点片区，比较聚集于相对局限的区域内。如果所有市民都能积极配合分级分类各项管控措施，减少流动和聚集，就能有效控制疫情向外扩散的风险。

广州暂停新冠疫苗社会接种

黎明还通报，广州近日将先有序安排重点行业、重点群体的团体预约和集体接种为主，暂缓个人预约、暂停新冠疫苗社会接种。

黎明称，广州将提高防控等级，毫不放松做好疫情防控工作。为减少人员聚集可能带来的传播风险，根据不同类型情况，调整疫苗接种节奏。广州市于今年3月启动新冠病毒疫苗大规模接种工作以来，截至5月31日16时，全市累计接种1313.66万剂次、1011.11万人，全市共有325.22万人完成了全程免疫。

鉴于当前广州市的疫情防控形势，需要集中精力和资源做好核酸检测，经过综合研判、整体衡量，决定即日起调整新冠疫苗接种工作节奏，近日先有序安排重点行业、重点群体的团体预约和集体接种为主，暂缓个人预约、暂停新冠疫苗社会接种。这么做，主要有以下考虑：一是集中医护力量开展大规模核酸排查。当前广州需要动员全市各级医疗机构，全力以赴投入到核酸筛查采样、隔离医学观察和居民健康监测等工作中去。二是最近广大市民接种疫苗意愿高涨，各接种点人满为患。为减少可能产生的新冠病毒感染风险，所以先暂时停止社会接种。在此期间请广州市民不要自行前往接种点等候，同时继续在日常生活和工作中做好个人防护措施，少参加或不参加人群聚集的活动。广州市会根据防控形势，尽快重启个人预约接种和现场接种工作。（记者 匡小颖）