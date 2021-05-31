宝宝“对眼儿”没关系？国家卫健委解答儿童眼健康常见误区

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）今日，国家卫健委在官网发布0～6岁儿童眼保健核心知识问答，就如何识别儿童常见眼病和视力异常，早期预防近视的主要措施等问题进行了解答。

其中，家长关于儿童眼健康的常见误区主要有以下九个：

误区一：宝宝的眼睛看上去很明亮，肯定没问题。

0～6岁儿童中，许多影响视力的眼病从眼睛表面看是正常的，但是实际可能存在致盲性眼病。比如位置比较靠后的先天性白内障、早产儿视网膜病变、先天性青光眼和其他先天性眼底病，可能致盲，但眼外观看都没有异常；弱视、高度远视、散光和屈光参差等，眼外观正常，但可能需要治疗。

误区二：小宝宝“对眼儿”没关系，长大就好了。

人们常说的“对眼”，医学上叫“内斜视”，婴幼儿的内斜视有真假之分。假性内斜视是由于宝宝鼻骨未发育完全，鼻梁宽且扁平，只是外观看起来像内斜视。这种假“对眼”随着年龄的增长，外观会逐渐改善，“对眼”自然消失。

有的“对眼”是真的内斜视。内斜视是儿童常见眼病，会影响宝宝的视力发育，还会影响立体视的发育，限制长大后职业的选择，需要尽早治疗。

家长一旦发现宝宝有“对眼”，应及时带宝宝找专业的眼科医生检查，明确是否是真性内斜视，不要盲目等待其自然好转，而耽误孩子的治疗。

误区三：孩子视力差就是近视了。

引起儿童视力异常的原因很多，近视只是其中一种。6岁内的儿童近视较少，而远视和散光引起的视力异常更常见。另外其他的眼病，如弱视、眼底疾病等也会影响视力。

所以，如果发现孩子视力差，应该做进一步详细检查，确定了影响视力的原因，才能给予针对性的治疗和用眼指导。比如近视了，要限制近距离用眼时间，远视引起的弱视则需要多用眼促进恢复。

误区四：孩子视力不好不用担心，长大就好了。

若检查发现孩子视力异常，家长一定要重视。6岁以前是儿童视觉发育的关键时期，如果在这段时间内孩子存在斜视、远视、近视和散光、先天性白内障和重度上睑下垂等眼部异常，都可以表现为视力差，可能会影响孩子的视觉发育，从而引起弱视，导致长大后即使戴眼镜视力也不能恢复正常。所以孩子视力不好应及时矫治，积极促进视力发育，以免形成弱视。

误区五：散瞳药对孩子的眼睛有伤害。

医生发现孩子视力不好，就会建议散瞳验光检查。由于儿童眼睛的调节力特别强，不散瞳进行验光检查，经常会让正常的眼睛也表现为近视，或高度远视的眼睛表现为远视度数减低，影响验光的准确性及治疗效果。

散瞳药物可以放松调节力，准确检查近视、远视和散光的度数，确定是否需要配镜矫正，所以儿童散瞳验光是非常必要的。

正确使用散瞳药物对眼睛和身体都是无害的。散瞳后短时出现的看近不清、畏光，随着药物的代谢会自然恢复，家长不必担心，不应拒绝散瞳散光检查，错过孩子的最佳矫正时期，耽误、影响孩子的正常视觉发育。

误区六：孩子不要戴眼镜，戴上就摘不下来了。

孩子如果有近视、远视、散光等问题，经医生确诊后可能需要戴眼镜矫治。眼镜的作用是帮助儿童解决眼部聚焦的缺陷，使儿童看的清晰，促进视觉发育，缓解近视进展，眼镜对孩子的眼睛而言就是光学矫正。

眼镜能不能摘下来要根据孩子的眼病种类和程度而定，中度的远视随着年龄增长而减轻，有可能摘下眼镜；散光和近视一般不能摘镜，要等到18岁左右视力发育稳定时，通过激光手术可以摘镜。

孩子有严重的屈光不正，特别是合并斜视弱视时，如果家长不愿意接受孩子戴眼镜矫治，则会延误治疗，严重者会影响孩子的视觉发育。

误区七：近视眼镜越戴度数越高。

儿童近视后度数往往是每年增加，家长常认为是戴眼镜引起的。其实这是由儿童近视本身的病变发展特征决定的。儿童近视多发病于10岁左右，且有低龄化趋势，一般到18岁左右停止进展，儿童近视发病年龄越小，成年后近视度数越高。

近视进展与年龄及用眼习惯有关，科学配戴眼镜可以减缓近视进展速度。孩子近视了，影响到了学习和生活，就要到医疗机构散瞳验光，准确配镜。

误区八：近视都是用眼不当造成的。

近视分为单纯性近视和病理性近视。单纯性近视度数常低于600度，是遗传或用眼习惯等因素共同影响的结果。

病理性近视度数常超过600度，伴有眼底视网膜病变，主要为遗传因素所致。遗传因素无法改变，父母如果患有近视，应特别关注宝宝的视力发育，坚持带宝宝定期做眼部检查，以便早发现早治疗。要帮助孩子养成良好的用眼习惯，少看电子视屏类产品，同时也要减少长时间的读书、写字等近距离用眼，多户外活动，尽可能减缓近视进展。

误区九：儿童配镜到眼镜店验下光就行了。

儿童配镜前必须进行散瞳验光，6岁以下儿童第一次配镜必须使用1%阿托品散瞳，散瞳验光应当在专业的医疗机构进行。

儿童的视力不良除了近视，还有远视、散光，有合并弱视的可能，其他眼病也可能会影响视力。因此，带孩子到专业医疗机构通过眼科医生的检查和专业的医学验光后给出正确的配镜处方，才可以配镜。

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