国科大肿瘤医院：实现院所深度融合 促进一院三区同质化发展

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量——全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目走进中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）（以下简称国科大肿瘤医院）。国科大肿瘤医院在58年不懈努力下，医教研防得到全面发展。从以临床为核心到以科研为重点，国科大肿瘤在转型之路上有哪些探索经验？又是如何实现“院所深度融合”发展？在人才培育体系上，又有哪些特色亮点？让我们一起走进本期《科研的力量》，有请国科大肿瘤医院党委书记程向东为我们一一解答。

探索院所深度融合 一院多区同质化发展

据了解，在2019年全国三甲公立医院绩效考核中，国科大肿瘤医院在肿瘤专科医院中名列前茅。在面临优质医疗资源扩容之际，规划一院三区格局，如何确保多院区同质化发展，是摆在医院管理者面前的又一难题。

“2019年5月8日，我院正式挂牌‘中国科学院基础医学与肿瘤研究所、中国科学院大学附属肿瘤医院、中国科学院大学杭州临床医学院’实现三位一体、院所深度融合发展，在我院整个发展历程中，这是具有里程碑意义的一天。”程向东介绍，国科大肿瘤医院作为省卫健委领导下的省级专科医院和区域医疗中心，以“面向前沿科学、面向国家重大需求、面向经济主战场、面向生命健康”定位建设医学所，以成为“国内标杆、国际知名、患者首选”的研究型肿瘤中心为愿景。他认为，做好“院所深度融合”即是实现愿景的有效途径。

程向东表示，国科大肿瘤医院在空间布局上提出“一院三区”格局，保障多院区同质化发展应采取人才“外引内育”措施，做到大力引进各个层面的高端人才和加速培育院内优秀人才。在“外引”上，医院先后引进国内知名的6个院士团队，从事医学所科研工作。吸纳“杰青”等以上高水平医学人才，包括其团队；在“内培”上，医院和医学所建立长效人才培养机制，启动“30、40、50”梯队人才培养体系，在短期内快速发掘优秀人才，并配套扶持政策和考核制度，形成“引、育、留、用”全链条人才体系，助于医院外引人才快速融入和内部人才能力提升。

以科研成果转化为导向 促进科研创新转型

实现成果转化，是科研型医院的必修课题，也是医院转型的重要方向。国科大肿瘤医院因势利导，将突破关键放在厘清医院与医学所的具体关联，使“院”“所”深度融合，为基础与临床研究的良好互动创造有利条件。

“在建立医学所之初，通过充分调研和讨论，我院定位其30%做基础的原始性研究，70%做转化研究。”程向东介绍，临床一线医生有很多亟待解决的诉求与困难，在院方时间不足、精力不足、能力不足时，需要有解决能力的科学家去了解临床需求后解决问题，“院所深度融合机制”可以有效解决双方信息错位、沟通不畅难题，实现“所”“院”充分沟通。

程向东提出，国科大肿瘤医院建立“院所深度融合机制”，是以院内各科室专家与所内科学家充分沟通为目的，推动临床问题有效解决，促进其医疗设备、药物或诊疗计划等方面国产化创新。

他还表示，医院转型成功一定是基于院所深度融合和医学所的深度发展，只有依托医学所发展，才能更好地实现医院医、教、研全面发展。

程向东认为，在实现医院医、教、研全面发展中，国科大肿瘤医院有几件事需要重点思考和大力推进：一是要建立完善的引进、内生人才培养体系，在面向全球、全国、院外引进高端人才的同时，加大培育院内人才力度；二是要完善激励政策、进一步促进“院所深度融合”，国科大肿瘤医院在推出双聘教授、青年医生培育基金、职称体系改革和复合型人才激励政策等举措时，要进一步推动医院临床医生和科学家间的深度合作；三是要搭建医学所平台，例如国家级生物样本库平台、国家级肿瘤大数据平台、育成中心和动物实验中心等4个国家级平台。

“医院会在经费、时间、政策等方面创造一系列条件，加快形成临床和科研互补促进、共同进步的优质土壤，重点促进复合型人才的产生与成长，从而进一步推动医院转型升级。”程向东说。