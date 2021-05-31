第二届中国基层医疗发展大会6月启幕 探讨医药零售行业全渠道解决方案

2021年6月8日至11日，由长沙市政府与中国医药物资协会主办的首届世界医药零售业大会暨第二届中国基层医疗发展大会（简称“2021星辰会”）将在长沙国际会议中心举办，邀请各界探讨医药零售行业全渠道解决方案。

“我们把国际交流引入医药零售行业论坛，来自世界各地的国际药品零售巨头将通过视频方式与中国同行交流。”2021星辰会组委会相关负责人、中国医药物资协会监事长徐郁平介绍，围绕“疫情冲击下，医药零售如何化危为机”“数字化赋能消费升级，零售药店如何实现转型”“新零售时代，连锁药店供应链的升级与重构”三大主题，大会将开启多场高端对话，共同探讨医药行业发展的新思维、新技术、新模式。

面对日渐丰富的新零售模式，如何拨开云雾洞察本质？AI的崛起让万物皆可智能，医药零售在此领域怎样搭乘科技的快班车？大会更是围绕“新零售”与“AI智能”开启《AI新零售，推动传统药店迈入新时代》《数智新电商·重构新商业》等多场论坛，共同探讨以数字化管理为核心的行业转型升级方向，以技术赋能医药流通，解决传统药房品类单一、营销渠道匮乏、复购率低等问题。

此外，与会嘉宾还将在现场深度解读行业热点，行业百强连锁药店董事长、CEO将开启圆桌对话，把脉行千亿零售药店市场新风向。

据了解，本次大会采取以会为主、以展为辅的模式，除数十场高端对话论坛外，还将同期举办医药零售展，展览面积近2万平米，搭建一个企业开拓市场商机的高效平台，展出医药健康领域创新的高精尖产品。