别再自欺欺人！世界无烟日来和吸烟做个了断

今天是5月31日，是第三十四个世界无烟日。烟草危害是世界最严重的公共卫生问题之一，吸烟是慢性呼吸疾病、癌症、心脑血管疾病及糖尿病等众多疾病的罪魁祸首，同时二手烟对健康的伤害也很大。此外，世界卫生组织2020年5月11日公布的研究结果表明，受新冠病毒影响的人群中，吸烟者发展为重症和出现死亡的风险更高。

不过，网上流传着一些说法似乎让“老烟枪”们又看到了不用戒烟的“希望”。比如，抽茶烟更健康、吸烟时只要不吸入肺就无害、老烟民突然戒烟会伤身……那么，这些说法是否靠谱？真相又是什么？对此，科技日报记者采访了相关专家。

茶烟是健康烟？

真相：其燃烧产生的灰烬含有害物质

继电子烟后，一种新型的“烟草”——茶烟，日益火爆。所谓茶烟，就是把茶叶当作烟草来抽。在商家的广告宣传中，茶烟的外观、吸食方式、味道等都与传统香烟类似，但不含尼古丁，因此商家称其为“健康烟”。

“这一观点没有充分的科学依据。”世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心执行主任、中日友好医院呼吸中心副主任、烟草病学与戒烟中心主任肖丹在接受科技日报记者采访时表示，茶烟只是以茶叶代替烟草，或在卷烟中添加茶叶、茶叶提取液，又或者在滤嘴及卷纸上使用了茶叶成分等，茶烟燃烧产生的灰烬中有害物质依旧存在，还是会对人体健康造成危害。

北京市控烟协会会长张建枢也持同样观点。他在接受科技日报记者采访时表示，茶叶是我国传统饮品，饮茶是通过消化道吸收茶叶中的有益成分；“抽茶”则是将茶叶燃烧，让人吸入烟雾，二者南辕北辙、截然不同。“这就像我们吃肉可以吸收蛋白质等营养元素，但若将肉烧成灰后，让人吸入，则对身体百害而无一利。”他说。

抽电子烟很安全？

真相：其烟雾具有细胞毒性

近年来，电子烟销量迅速增加。不少商家以“安全的烟草替代品”为卖点宣传电子烟，实际情况到底如何？

肖丹介绍，电子烟是一种模仿卷烟的电子产品，有着与卷烟类似的外观、烟雾、味道和感觉，大多由烟液（含尼古丁、香精、溶剂丙二醇等）、电源、雾化部件和控制单元等构成，在电源供电和控制单元作用下，烟液受热雾化后形成烟雾和可吸入气溶胶，从而产生与使用卷烟相似的体验。

“虽然电子烟中焦油、悬浮颗粒等有害物质含量有所降低，但大部分电子烟仍以使人致瘾的尼古丁作为主要成分，与传统烟草相比，只是换汤不换药。”张建枢进一步表示，电子烟中往往会加入多种芳香剂和化合物，因此吸电子烟的人还有吸入其他有毒化合物的风险。

简言之，电子烟“安全”“替烟产品”的营销背后，不仅裹挟着传统卷烟的“杀伤力”，更潜藏着鲜为人知的“原生”危害，不容小觑。

肖丹表示，研究发现，电子烟液中含有甲醛、乙醛等羰基化合物。众所周知，甲醛具有极强的致癌性，并且会抑制呼吸道上皮细胞纤毛的运动，进而对呼吸道产生损害。有研究还发现，随着烟液的温度升高，其甲醛、乙醛等的浓度明显增加。此外，电子烟液中还检出了烟草特有的亚硝胺，其中N-亚硝基降烟碱等被国际癌症研究机构列为Ⅰ类致癌物。

“电子烟气溶胶中也含有有毒物质。”肖丹指出，气溶胶中可检出锡、铜、镍、砷等重金属元素，这些重金属元素在人体内逐渐累积，可对健康造成损害，尤其是神经系统。电子烟气溶胶的纳米粒子质量很小，其被吸入后，可能会就此长期“潜藏”在人体肺部最深处中，带来的健康隐患甚至比吸卷烟还大。此外，电子烟气溶胶中的羰基化合物含量与电子烟中加热圈温度呈正相关，随着加热线圈温度的升高，气溶胶中有害的羰基化合物浓度也在升高。

“电子烟烟雾具有细胞毒性。暴露于电子烟烟雾中的细胞更容易发生DNA损伤和死亡。”肖丹表示，电子烟气溶胶中含有丁二酮等物质，可以损伤正常人支气管上皮细胞纤毛功能。另外有研究者发现，电子烟液体和气溶胶可对人肺成纤维细胞、肺上皮细胞和人胚胎干细胞产生明显的细胞毒性，导致细胞凋亡、损伤等。

“这些科学证据都在警醒我们，应该充分认识到电子烟可对人体产生损害的事实。”肖丹说。

抽低焦油卷烟危害小？

真相：任何降焦方法都无法减少危害

“吸烟有害健康”早已为公众熟知，伴随着我国居高不下的吸烟率，烟草早已成为公众健康的头号杀手。当烟草制品出现“低焦油低危害”字样时，吸烟者犹如吃了一颗“定心丸”。

然而，事实果真如此吗？

“这是一种伪科学的说法。”张建枢表示，国内外众多科学研究早已证明，任何降低焦油的方法和添加剂，都无法真正减少卷烟对人体造成的危害，低焦油不能与低危害等同。

“事实上，无论是高焦油卷烟还是低焦油卷烟，只要是烟草制品，在燃吸过程中都会产生大量有害物质。焦油含量降低不代表致癌物含量也降低。”肖丹说。

相关毒理学研究证明，焦油含量下降时，焦油中的某些强致癌物含量并未减少，如亚硝胺类物质、稠环芳烃等，因此降低卷烟焦油量并不能减少烟草对人体健康的危害。

另外，市面上在售的“低尼古丁烟”，商家以“低尼古丁危害小”为营销噱头。“抽这种烟往往会导致‘补偿吸烟’现象。”肖丹表示，因为卷烟中尼古丁的含量降低后，吸烟者为了维持体内尼古丁的浓度，会采取“补偿行为”，即吸得更多。随着吸烟次数和数量的增加，吸入烟草中的其他有害物质也会增加。

“不要怀疑，所有的烟草制品，包括低焦油烟、低尼古丁烟，都会严重危害人体健康。要想降低吸烟造成的危害、降低罹患相关疾病的风险，最好的办法就是不吸烟。”肖丹说。

吸烟只要不吸入肺就对身体无害？

真相：只要吸烟就不可能不过肺

只吸不咽，烟雾只要不吸入肺部，对身体就无害。这观点正确吗？

“只要吸烟，就不可能不过肺。”肖丹表示，在开始吸烟的一瞬间，烟雾就随着吸气气流快速进入肺部，这一过程我们自己是无法控制的。此外，吸烟时呼出的烟雾会再次被人体吸入，相当于吸二手烟。烟气中的有害化学物质、致癌物质通过呼吸进入肺部，并吸附在衣物上，大幅增加吸烟者和家人患呼吸道系统疾病、心血管疾病的风险。

同时，这种所谓“不过肺”的抽烟方式对口腔、喉咙的伤害依然存在。肖丹指出，卷烟中的有害物质残留在口腔、鼻、咽、喉等部分，使唾液腺发炎、味蕾受损，味觉和嗅觉能力也会被大大减弱，还会导致口臭、牙齿变黄变黑、牙周病、口腔白斑病等疾病，同时会使吸烟者患口腔癌、支气管癌、喉癌等癌症的几率大大增加。

突然戒烟反而伤身？

真相：戒烟后出现戒断症状属正常现象

民间有种说法：不要轻易戒烟，突然戒烟，反而会伤身。这种说法是否有科学依据呢？

“这种说法是不对的。”肖丹指出，有些“老烟枪”突然戒烟后，会有特别想抽烟、心痒、坐立不安，甚至头痛、失眠、焦虑等症状，从而感觉自己好像生病了。临床上，这些症状属于戒烟后出现的“戒断症状”。“多年的吸烟行为，已让他们的身体对烟草产生依赖，突然戒烟后身体自然就会出现一些异常。这些异常反应，往往是身体逐渐变好的表现。”她说。

网上传言称，戒烟后容易得肺癌，这一说法的真实性又如何呢？

“这一结果正是由于长期吸烟导致的，与戒烟无关。”肖丹指出，突然戒烟后被诊断出癌症，要么是时间上刚好碰巧，要么就是因出现戒断症状去医院检查，发现了癌症。如果是在戒烟之前主动去检查身体，同样会查出癌症。是否得癌症与戒烟毫无关系，长期吸烟恰恰会大幅提高患癌风险。

“因此我们希望所有烟民戒烟，越早越好，任何时候开始戒烟都不迟。”肖丹强调。

吃某些食物能排“烟毒”？

真相：只有戒烟才能真正排“烟毒”

众人皆知吸烟有害健康，但总有人割舍不下手中的烟。于是，为迎合这部分人，网上有人发布了排“烟毒”食物，常见水果梨、杨桃、枣都在其中。

“迄今为止，学术界并未给出吃某些食物可排‘烟毒’的证据。”肖丹表示，吸烟对人体的危害主要体现在两个方面：物理上，烟草中的有害物质会进入人体肺部及其他器官，导致慢性呼吸道系统疾病、恶性肿瘤等；化学上，烟草中的有害物质可以诱发过氧化反应等，增加人体罹患多种疾病的风险。而食物经过胃肠消化，变成小分子被吸收进入血液，无法起到排“烟毒”的作用。

有些人会说，有一些植物的提取物（茶叶等）中含有各种抗氧化成分，能对吸烟导致的人体过氧化状态，起到一定的缓解作用。肖丹认为，从这一角度来看，喝茶或者食用某些植物的提取物，可能多少有些好处，但这种好处是有限的，且缺乏科学证据。

“总之，目前尚无充足的科学证据表明，吃某种食物能降低吸烟对人体的危害。要想真正排‘烟毒’，只有戒烟一条路。”肖丹强调。