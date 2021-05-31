“肺诊网健康中国行”启动仪式在苏州举行

5月29日，由肺诊网主办，中华医学会放射学分会、亚洲胸部放射学会等协办的“肺诊网健康中国行”公益活动启动仪式在苏州举行。

上海交通大学医学院附属第九人民医院胸外科主任杨志胤在致辞中表示，希望通过此次活动能助力解决乡村居民的重疾诊疗需求，快速实现乡村居民与优质医疗资源快速对接，在短期内实现改善乡村居民抗击重症疾病风险的能力，提高乡村居民遇到重疾后获得高质量诊疗方案的效率，用实实在在的行动献礼建党百年。

首都医科大学附属北京朝阳医院李辉介绍，本次活动旨在践行《“健康中国2030”规划纲要》，促进解决国家优质医疗资源分配不均、农村患者看病难等问题，探讨解决人民脱贫致富后最期盼的健康问题，逐步落实一系列医疗资源下沉举措并发挥实效。

福安市卫健局局长陈志韬表示，为避免因病返贫、因病致贫的情况，需要大力发展基层医疗，要立足实际，深入开展交流合作。各县乡领导将盯紧项目落实和执行，双向交流，一起为县乡百姓谋惠利。寿宁县卫健局局长何沝清在发言中表示，远程健康咨询是医疗服务发展的方向，可以通过健康咨询将医疗资源下沉，解决好群众“最后一公里”问题。

活动上，肺诊网与国广健康举行战略合作签约仪式，肺诊网总裁缪培生与国广健康总裁石小健出席。据了解，双方将在友好协作、创新共促的基础上，通过“科普内容生产、5G+AI研发、大数据运用”创新呼吸健康服务体系的建设，铸就“有态度、有深度、有维度”的呼吸健康智慧管理云平台服务，在践行社会责任、普惠大众的同时，解政府之需，优医疗之资，安大众之虑，成社会之和，融通协作，实现1+1＞2共建效果，为健康中国赋能。

随后举行了设备捐赠仪式，肺诊网向寿宁、福安各乡镇卫生服务中心捐赠远程诊疗设备。

据介绍，“肺诊网健康中国行”公益项目是针对乡村居民的重疾诊疗需求，组织捐赠配套必需设备，制作科普宣传材料，计划培训重疾咨询服务志愿者600余名，年度计划服务覆盖农村居民超200万人次，为百姓解决切实问题。

福建宁德首站试点活动后，将总结试点经验，陆续启动贵州遵义、江西井冈山、陕西延安、新疆霍尔果斯等站点活动，为这些地区带来优质医疗资源。活动将保持与当地公立医疗机构、北京上海等地优质医疗资源联动，高效帮助农村居民解决在重疾诊疗方面的困难。