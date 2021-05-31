国家卫健委：5月30日新增新冠肺炎确诊病例27例 其中本土病例20例

人民网北京5月31日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月30日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例，其中境外输入病例7例（广东3例，上海2例，福建1例，河南1例），本土病例20例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者542人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例290例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6051例，累计治愈出院病例5761例，无死亡病例。

截至5月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例328例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例86135例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91099例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1024783人，尚在医学观察的密切接触者7969人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入16例，本土3例（均在广东）；当日转为确诊病例16例（无境外输入）；当日解除医学观察15例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者400例（境外输入366例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例20048例。其中，香港特别行政区11837例（出院11572例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区8160例（出院1133例，死亡109例）。