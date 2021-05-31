疫苗接种逾六亿剂次意味着什么

这几天，我国新冠疫苗接种速度突飞猛进。5月26日，接种量达2000.9万剂次。这是中国新冠疫苗单日接种剂次首度突破2000万。5月28日，接种剂次累计突破6亿，距离突破5亿剂次的5月23日，仅仅过去5天。

这些数字意味着什么？

首先，意味着公众打疫苗意愿高涨，中国人可以更快建立起全民免疫屏障。要建立七成人群接种疫苗的最低程度免疫屏障，我国需要给10亿人接种约20亿剂次疫苗。自5月12日以来，我国已连续18天新冠疫苗单日接种超1000万剂次。尤其是5月13日多地出现本土确诊病例以来，疫苗接种不断加速，全国单日接种量多次刷新纪录。5月24日以来的这一周，疫苗单日接种剂次都维持在1600万以上的高位。目前已接种超过6.2亿剂次，如果保持当前每日1600万至2000万之间的高位接种剂次，再过80天左右即可初步完成目标。

其次，意味着中国企业已具有强大的疫苗生产能力，中国将为全球疫情防控作出更大贡献。一个多月前，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟曾表示，当时我国已达到接近50亿剂的新冠疫苗年产能。

目前中国几大新冠疫苗生产企业中，国药集团年产能将达到30亿剂，科兴已经形成了年产20亿剂以上的生产能力，康希诺生物有望实现7亿剂年产能，智飞生物重组蛋白疫苗预计今年将生产5亿剂，康泰生物灭活疫苗目前设计年产能是2亿剂。这么一数，仅这几家已获批新冠疫苗附条件上市或紧急使用的中国企业，预期建设的疫苗年产能就超过60亿剂，在满足国人疫苗接种需求之余，还能大量出口，为全球疫情防控作出贡献。

截至4月底，中国出口新冠疫苗数量超过全世界其他新冠疫苗生产国的出口总和。在全球各地深陷疫情困扰的今天，中国新冠疫苗产能的提升，对全球疫情防控工作无疑是重大利好，尤其对于无力自主研发生产新冠疫苗的众多发展中国家和欠发达地区来说，是他们战胜疫情的重要希望。

从全球范围看，新冠疫苗是抗击疫情的最有力武器。不断向全球供应可靠疫苗的中国，正用实际行动践行人类命运共同体理念，构建人类卫生健康共同体。