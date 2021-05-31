广州近期本土病例均感染印度出现的变异株

5月30日，在广州荔湾区白鹤洞街道广钢新城一小区门店，市民排队购买烧味

5月29日0时至24时，广州新增无症状感染者12例。北京青年报记者梳理发现，被媒体称为“早茶传播链”的链条继续延长，目前已经增至17人。而“早茶传播链”外，广州市荔湾区海南村累计已有9人被感染。30日下午，广州卫健委通报称，21日以来感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为传播速度极快的在印度出现的变异株。

疫情

新增无症状感染者关联“早茶传播链”

5月29日，广州新增无症状感染者12人，其中2人与之前媒体所称“早茶传播链”有关。

5月21日，广州荔湾区的郭某因发热到荔湾区中心医院发热门诊就诊，最后被诊断为新冠肺炎确诊病例。5月23日，郭某的丈夫被诊断为无症状感染者，并在5月25日转为确诊病例。5月25日，曾在“又一间茶点轩”为郭某送餐的服务员在茂名被诊断为无症状感染者。

5月26日，和郭某在“又一间茶点轩”就餐的宋老太确诊，一同确诊的还有宋老太的孙子。宋老太的儿媳、侄女被诊断为无症状感染者。5月27日，宋老太的丈夫，宋老太孙子的托管班同学，以及曾和宋老太在同一餐厅就餐的一名85岁阿婆被诊断为无症状感染者。另外，佛山新增1例无症状感染者王某，曾和宋老太的儿媳一起参加培训。5月28日，2名宋老太孙子的密接，1名宋老太孙子所在小学的家长，以及宋老太侄女的母亲均被诊断为无症状感染者。此外，宋老太的丈夫转为确诊病例。5月29日，宋老太孙子的同班同学，以及与宋老太同时段就餐的85岁阿婆的密接被诊断为无症状感染者。

至此，这条传播链已传染了17人。

其他感染者不确定关联“早茶传播链”

5月28日，广州通报的无症状感染者中有一例看似并没有在“早茶传播链”的链条上，她是荔湾区海南村居民，因喉咙痛而就医，在医院排查出新冠病毒核酸阳性。而5月29日广州通报的12名无症状感染者中，有8人居住在海南村。至此，海南村已有9人感染。海南村的聚集性疫情是否与“早茶传播链”相关联，目前还不得知。

广东佛山在5月28日报告1例确诊病例和2例无症状感染者，陈某某，女，56岁，为1号无症状感染者，另一名无症状感染者为其儿子梁某某，而确诊病例为陈某某1岁1个月的孙女。5月29日，陈某某的儿媳也被确诊为无症状感染者。至此，来自同一个家庭的一家四口都被感染。

根据佛山市通报，陈某某是在广州的大规模核酸筛查中查出阳性。但她是否与“早茶传播链”关联还不得而知。另外，陈某某与曾和宋老太儿媳一起培训的无症状感染者王某是否有关，也暂不清楚。

通报

感染的均为印度出现的变异株

广州市卫健委副主任陈斌5月30日在发布会上通报，自5月21日至5月30日，广州累计报告新冠肺炎确诊病例5例，无症状感染者21例。

此前通报，此轮疫情首例病例郭某近期没有到过国内中高风险地区，没有境外旅居史，发病前14天内一直在广州生活，结合病毒基因测序，这一病例被判断为境外输入关联病例。其病毒属于在印度出现的新冠病毒变异株，不排除是意外暴露造成偶发感染。5月30日，陈斌透露，21日以来感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为传播速度极快的印度发现的新冠病毒变异株。

为迅速切断病毒传播途径，广州市疫情防控指挥部决定，5月30日开始，在荔湾区继续组织核酸筛查的基础上，进一步扩大全员核酸检测范围，区域覆盖到越秀区、海珠区全域，以及天河区、白云区、番禺区的重点区域。

应对

离穗应持有72小时内核酸阴性证明

发布会上，广州市教育局科研处处长黄晓婷介绍，因中高考临近，广州将提供12个免费直播教学平台，由各区、各校自主选择。目前，广州全市涉及疫情的区和学校，已按照“市级托底、各区统筹、一校一案、一班一案”的原则，稳妥开展线上教育准备，其他区和学校将积极做好线上教育工作应急预案。为确保线上教育工作，广州市教育局动员教育信息化企业，提供12个直播教学平台免费服务，供各区、各校自主选择使用。

广州地铁集团运营总部三中心副总经理廖志蔚介绍，目前，广州地铁运营整体保持稳定可控，日均安排2800名工作人员消毒。5月29日起，根据全市疫情防控的有关要求，为配合有关区域的疫情防控工作，广州地铁二号线南浦站执行双向飞站措施；一号线西塑、坑口站，广佛线龙溪、菊树、西塑、鹤洞、沙涌站所有出入口实行乘客“只出不进”措施。

广州地铁集团已经第一时间通过官方微博、手机APP等方式，将飞站措施告知乘客。目前，客流整体有所下降，5月29日广州地铁共安全运输乘客416.94万人次，较4月份周六、日客流下降47%.

昨天，广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布通告，为减少因人员流动带来的疫情传播风险，决定暂时对离穗车辆和人员从5月31日晚10时起采取管理措施。具体包括：

一、通过广州辖区内机场、铁路、公路客运站等站场离穗的旅客（不含外地中转旅客），须凭“健康码”绿码，并持有72小时内核酸检测阴性证明。因未能及时出具核酸检测阴性证明无法按时出发的旅客可申请免费退改签。

二、离穗出省的小型汽车司乘人员，须持有72小时内核酸检测阴性证明，以备查验。

三、为确保货运车辆正常运行，广州市将设立若干干线货车司机核酸检测点，为货车司机提供核酸检测免费服务，具体时间和地点另行公布。

文/记者 匡小颖 供图/新华社