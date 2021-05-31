扰乱全球抗疫合作的劣行——新冠病毒溯源不容政治操弄①

罔顾事实，继续玩弄抹黑甩锅中国的政治把戏，是对科学的不尊重，是对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫大局的破坏

第七十四届世界卫生大会正在举行，国际社会普遍期待加强全球抗疫合作，早日战胜疫情、恢复经济增长。然而，美国一些政客和媒体近期却一唱一和，大肆翻炒早已被科学研究否认的“实验室泄漏”等不实信息，妄图在新冠病毒溯源问题上炮制新一轮阴谋论，继续玩弄抹黑甩锅中国的政治把戏。如此卑劣行径是对科学的不尊重，是对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫大局的破坏。

病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题，任何结论都只能建立在尊重科学的基础上。世界卫生组织3月30日发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告明确指出，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。此次联合研究是由国际专家和中国专家共同开展的国际科学合作，是双方基于科学研究和事实依据达成的科学共识，研究成果客观、科学、权威。其中，国际专家组的人选完全由世卫组织方面提出，由来自世卫组织及10个国家的国际专家组成，成员的广泛代表性和科学独立性毋庸置疑。

中国始终坦坦荡荡、光明磊落，为推动病毒溯源国际合作作出了表率。在国内疫情防控任务十分繁重的情况下，中国邀请世卫组织专家来华开展溯源研究。中方为专家组在武汉的顺利工作提供了必要协助，充分展现了开放、透明、负责任的态度。多名世卫组织及国际专家表示，中方开放程度“始料未及”，武汉之行成果“超出预期”。许多线索、报道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点出现，其中就有关于新冠病毒在美国出现的时间可能早于美国官方报告首例新冠肺炎确诊病例时间的报道。美方口口声声要中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查，自己也应像中国一样，本着科学态度，立即同世卫组织开展溯源研究合作，对本国进行全面、透明、以证据为基础的国际调查，充分回应国际社会的关切。

美国一些政客和媒体全然无视事实和科学，全然不顾本国溯源的诸多疑点和抗疫失利的惨痛事实，到处散布无中生有的谎言，甚至堂而皇之下令情报部门调查新冠病毒来源，这充分说明他们根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是一门心思想借疫情搞污名化和政治操弄。今日俄罗斯电视台网站近日刊文讽刺地指出，美国指责中国实验室泄漏新冠病毒就如同当年指责伊拉克有化学武器一样“证据确凿”。美方政治操弄遭到世卫组织和国际科学界一致反对。5月28日，世卫组织再次呼吁新冠病毒溯源研究“去政治化”，让科学家们基于可靠证据专注于研究，否则溯源工作就不可能提供全世界所需要的答案。

尊重科学才能有效溯源，全球合作才能战胜疫情。事实充分证明，将疫情政治化、对他国污名化，热衷于搞政治操弄和指责游戏，丝毫无助于本国抗疫，只会扰乱国际抗疫合作，给世界各国人民带来更大伤害。在事关全球公共卫生安全和人民生命安全的重大问题上，个别国家出于一己之私利，将政治凌驾于科学之上的卑劣之举，注定不会被国际社会所接受。

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 03 版）