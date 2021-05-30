国家卫健委：5月29日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京5月30日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海5例，福建2例，内蒙古1例，广东1例，四川1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者609人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例295例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6044例，累计治愈出院病例5749例，无死亡病例。

截至5月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例319例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例86117例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91072例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1024113人，尚在医学观察的密切接触者7841人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例，其中境外输入9例，本土13例（均在广东）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察13例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者412例（境外输入363例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例19694例。其中，香港特别行政区11837例（出院11571例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区7806例（出院1133例，死亡99例）。