提升肠道健康意识 中医药创新助力肠道健康

5月29日是世界肠道健康日。在由中国保健协会指导、人民健康支持、御芝林主办的“运用科研力量，构筑‘肠’期健康”主题活动上，多位嘉宾以“聚合多方力量 助力肠道健康”为话题进行了交流分享。

“聚合多方力量 助力肠道健康”论坛现场。

关注肠道健康 普及健康知识

中国保健协会副理事长王中认为，世界肠道健康日的设立，能够让更多的人关注肠道健康，唤起相关从业者对肠道健康的重视。要让更多大众关注肠道健康，通过规律的生活作息和饮食，辅助保健食品，提升国民肠道健康水平。如今，互联网和新媒体的发展，都为提高居民健康素养提供了快速、便捷的途径。要积极开展科普宣传，举办公益活动，让更多人了解肠道健康，提升国民健康水平。

北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科主任医师孟捷表示，当前很多人处于亚健康状态，要进一步提升大众健康素养，让更多人了解肠道健康知识，还需要临床医生的进一步努力。所以要进一步调动医生参与科普的积极性，将科普工作融入医生职称评价系统。医生也要充分运用传统媒体和新媒体等各种手段，正确传播科普知识，提升大众肠道健康意识，让大从在发现问题时能够及时就医。

中医药创新 推动肠道领域探索

“中国保健协会的服务对象包括保健食品、保健用品、保健服务，有助肠道健康的产品属于保健食品范畴。”王中表示，在保健食品生产过程中最重要的是安全问题，企业要保证保健食品可以长期服用。

河北御芝林药业有限公司总经理赵大鹏表示，御芝林在进行产品研发时，将现代科技同中医药相结合，筛选经典的中医配方，通过现代化手段进行验证和完善，找到适合大众的产品配方。此外，御芝林也十分重视产学研相结合，同多所高校开展合作，进一步掌握肠道的运作机理和中药对肠道菌群的影响，推动肠道领域的深入探索。

新技术融合 助力提升肠道健康水平

“新技术的发展进一步提升了诊疗水平，尤其在结肠镜检测方面，对肠道疾病筛查有着重要的作用，减轻了患者治疗时的痛苦。”孟捷表示，肠道健康与肠道菌群有着密切联系，希望未来的科研能够应用到生活各方面，从日常小事着手改善居民健康水平。

赵大鹏表示，在肠道领域各个企业都在引进新技术和研究成果，竞争日趋激烈，御芝林将加大产品研发力度，用新的技术手段助力研发，进一步解读肠道的作用机理，深入研究肠道菌群以及中药的作用效果，将研发同现实相结合，推动中药发展的同时也进一步满足消费者多层次的消费需求。