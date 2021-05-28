中疾控发布我国新冠疫苗接种不良反应发生率

中国疾病预防控制中心官网截图

人民网北京5月28日电 （张文婷）今日，中国疾控中心在官网发布我国新冠疫苗接种不良反应监测情况，2020年12月15日至2021年4月30日，31个省、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团报告接种新冠病毒疫苗2.65亿剂次，报告预防接种不良反应31434例，报告发生率为11. 86/10万剂次。

在不良反应中，一般反应26078例，占不良反应总数的82.96%，报告发生率为9.84/10万剂次；异常反应5356例，占不良反应总数的17.04%，报告发生率为2.02/10万剂次；严重病例188例，报告发生率为0.07/10万剂次，发生概率在极其罕见（低于万分之一）的范围以内。

监测情况显示，我国新冠病毒疫苗的一般反应、异常反应发生率均低于2019年我国其他各类疫苗的平均报告水平。

我国新冠病毒疫苗主要的不良反应特征与其他疫苗报告情况基本类似。在异常反应中，过敏性皮疹、血管性水肿报告例数相对较多，但通常不会导致严重的后果；过敏性休克、喉水肿等急性严重过敏反应极其罕见，及时救治后通常无严重后果。