2021中国奶商指数发布 公众对乳铁蛋白提升免疫力作用认知率大幅提升

日前，中国乳制品工业协会、中国医疗保健国际交流促进会联合荷兰皇家菲仕兰发布了《2021中国奶商指数报告》。会上还发起了“公民健康生活公约”，号召大家勤洗手、戴口罩、爱运动、多喝奶，养成良好的健康习惯。

2021中国奶商指数发布(嘉宾左起：李晨玉、陈伟、杨国超、宋昆冈、赖建强、窦攀、姜健健、董惠)

奶商(Milk Quotient)的概念于2018年首次提出，用于评价中国人正确认识和食用乳制品的能力，反映国民健康素养水平。今年，项目调研继续由零点有数执行，覆盖全国20个城市，以及荷兰、美国、英国、新西兰、日本等10个国家。在新冠肺炎疫情常态化防控的形势下，聚焦足量多元摄入乳制品对提升免疫力的重要性。报告显示，2021年中国奶商指数为62.7分，与2020年持平，公众乳制品摄入习惯明显提升。

中国乳制品工业协会原理事长宋昆冈认为：“2021中国奶商指数反映了中国乳制品行业发展的机遇和挑战，中国的乳制品人均消费量和世界乳品消费大国仍存在差距。通过推动中国乳制品人均消费量的提升，提升人民的健康素养和营养状况，助力健康中国。”

中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长赖建强表示：“饮奶在我国历史悠久，是我们日常膳食的重要组成部分，对提升免疫力、保持健康具有重要价值”，他呼吁应着眼于推动饮奶新“食”尚，让乳制品“回归”中国人的膳食搭配。推动多元饮食文化的充分融合的同时，结合中国人口味和身体的特点，研发舌尖上的中国乳品，让中国人爱上牛奶的味道。

中国医学科学院北京协和医院临床营养科副主任陈伟现场科普

中国医疗保健国际交流促进会常务理事、中国医学科学院北京协和医院临床营养科副主任陈伟从提升免疫力及喝奶习惯的培养两方面分享了自己的观点。他表示：“牛奶和乳制品中富含优质蛋白，尤其是其中的乳铁蛋白能够促进肠道中铁元素的吸收，也是广谱的抗菌物质。乳铁蛋白含量高的婴幼儿配方奶粉在改善婴幼儿免疫机能、提高抵抗力方面发挥更积极的影响作用。”

国家统计局最新公布的数据显示，2021年我国60周岁及以上人口，占总人口的比重为18.1%，较2010年增长约6%，人口老龄化程度逐渐加深。2021年中国奶商指数报告显示老年人的奶商指数逐年走低，对喝奶的重视程度不足。北京大学第一医院临床营养科副主任营养师窦攀表示：“乳制品中含有丰富而易吸收的营养成分与钙质，有助于降低心脑血管疾病发生的概率，在预防骨质疏松和慢性疾病发生等方面也发挥着重要的作用。老年人更应该重视足量多元摄入乳制品。”

荷兰皇家菲仕兰高级副总裁杨国超致辞

菲仕兰中国高级副总裁杨国超表示，将持续开展中国奶商指数调查，为推动中国乳业发展和守护国民健康提供切实依据。同时，汇聚社会各界共识与努力，积极开展科普教育，加强产品创新研发，为向中国人民提供更好的营养而不懈努力。

此外，会上，各方还联合发布了《公民健康生活公约》，呼吁公众在疫情常态化防控时期，要勤洗手，戴口罩，爱运动，多喝奶，培养健康的生活习惯。