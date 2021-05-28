国家卫健委：5月27日新增新冠肺炎确诊病例7例 均为境外输入病例

人民网北京5月28日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（四川3例，上海2例，江苏1例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者540人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例291例（其中重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例6019例，累计治愈出院病例5728例，无死亡病例。

截至5月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例316例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例86093例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91045例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1022850人，尚在医学观察的密切接触者7518人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26例，其中境外输入21例，本土5例（均在广东）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察13例（境外输入11例）；尚在医学观察的无症状感染者405例（境外输入373例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例18648例。其中，香港特别行政区11836例（出院11565例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区6761例（出院1133例，死亡59例）。