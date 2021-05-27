走路膝关节总发软 当心髌骨脱位

髌骨脱位听着有些陌生，但它却是膝关节较常见的一种运动损伤。由于髌骨脱位常自行复位，易被患者当做普通的膝关节扭伤，导致不能及时就诊，从而延误病情，不仅影响患者正常的学习、生活及运动，而且可能造成无法治愈的膝关节软骨损伤。今天，运动医学科的专家就来给大家聊一聊髌骨脱位是如何发生的。

髌骨虽小，但作用十分重要。髌骨就是膝关节前方突出的圆形的骨头。髌骨周围软组织呈“十字”交叉将髌骨固定在膝关节的前方，维持髌骨的稳定。

别看髌骨个头不大，少了它可是绝对不成的。它的主要功能就是传递股四头肌的力量，控制膝关节的稳定。如果缺少髌骨这个膝关节支点，那么走路和上下楼等日常活动都将无法进行。战国的时候，军事家孙膑被同窗庞涓迫害，遭受膑刑导致身体残疾，孙膑后来只能坐在轮椅上指挥战斗。

髌骨脱位是如何发生的？我们的髌骨上方与股四头肌相连，下方通过髌腱连接胫骨的结节，股四头肌向上牵拉髌骨，髌腱向下牵拉髌骨，髌腱和股四头肌之间形成了一个夹角，称之为“Q角”，二者对髌骨牵拉的合力是向外，所以正常情况下，髌骨脱位都是向外侧脱位。

“Q角”越大，髌骨越容易脱位。膝关节外翻、小腿外旋都会导致Q角变大。髌骨脱位的病人通常有膝关节外翻的扭伤和小腿外旋扭伤的病史。比如，小时候玩的跳马游戏，落地的时候通常是以膝外翻的姿势落地，所以髌骨脱位的病人尽量不要做跳马游戏。

再比如，在如厕时，人体膝关节内扣，下蹲速度过快时也会导致髌骨脱位。所以建议如厕时膝关节可以稍微往外分一点，减少外翻的角度，下蹲速度也要慢一点。

此外，高尔夫运动中，当人们发球转身时会伴随有小腿外旋的姿势，也容易导致髌骨脱位。

髌骨脱位后果严重吗？膝关节扭伤后髌骨发生第一次脱位称为初次髌骨脱位，脱位两次以上称为复发性髌骨脱位，临床上见到的髌骨脱位绝大部分是初次髌骨脱位和复发性髌骨脱位，脱位后髌骨大都可以自行复位，髌骨脱位时膝关节疼痛往往会比较明显。

但是，当病人屈膝的时候髌骨向外侧滑动发生脱位，脱位之后无法自行复位，需要用手将髌骨向内侧推才可以复位。这在临床上属于比较严重的习惯性髌骨脱位，比较少见，在病人中发生的概率不到10%。习惯性髌骨脱位的主要症状就是走路打软、容易摔倒、爬楼蹲起都很困难，更不用说剧烈的体育活动。

髌骨向外侧脱位时，首先内侧软组织会发生撕裂。髌骨脱位大都可以自行复位，复位时，髌骨的内侧和膝关节的外侧会发生撞击，因为复位的速度很快，撞击的力度也比较大，会导致髌骨的内侧和膝关节外侧骨挫伤。在核磁上表现为髌骨的内侧缘和膝关节的外侧有一个发白的高信号。如果在核磁上看到这种骨挫伤，就说明发生过髌骨脱位。

髌骨脱位的力度很大，有的时候会导致髌骨软骨骨折。一旦发生这种情况，病人需要尽早手术，将骨块复位后进行固定。如果等时间长了再去医院将会延误病情，手术时骨块无法复位，只能将骨块取出，术后容易导致创伤性关节炎。所以发生髌骨脱位后应该尽早去医院看病。

文/王海军

（北京大学第三医院）