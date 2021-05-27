“后疫情时代全国居民科学护肤习惯调研”结果发布

为帮助临床医生更深入地了解当下公众的护肤需求和误区，从而更有针对性地为他们提供解答和帮助，以“后疫情时代下的科学护肤”为主题，中国医师协会皮肤科医师分会（CDA）主办的第十五届“5·25全国护肤日”主题活动今日在全国九个城市同步举办。其中，欧莱雅中国活性健康化妆品事业部及旗下理肤泉品牌支持的“后疫情时代全国居民科学护肤习惯调研”和“一揽子”B2D2C（Business-to-Doctor-to-Consumer）科学护肤计划，以及全国首家理肤泉品牌联合医学研发中心的揭牌成为了今年主题活动上的亮点。

“‘5·25全国护肤日’是由中国医师协会皮肤科医师分会倡议设立的全国性公益护肤日，至今已经走过15个年头。我们从普及护肤知识、服务广大民众为出发点，做了大量的工作，也取得了非常好的成效。在社会各界的支持和大家的共同努力下，‘健康从皮肤开始’的理念已经深入人心。今年的主题是‘后疫情时代下的科学护肤’，相信在目前这一时期，这个话题对于医务工作者和公众来说都是非常重要的。”中国医师协会皮肤科医师分会会长王刚在活动开场致辞中表示。

中国医师协会皮肤科医师分会会长王刚线上致辞

深入挖掘后疫情时代下公众护肤困惑及日常护肤状况

由中国医师协会皮肤科医师分会携手人民网发起、理肤泉支持的“后疫情时代全国居民科学护肤习惯调研”（后简称“调研”）在当日的活动上公布了结果。该调研在6600多名参与者中展开了线上问卷调查，针对长期佩戴口罩等生活方式改变带来的皮肤问题，收集了消费者的反馈。

防疫期间，随着佩戴口罩日趋常态化，人们对“口罩脸”症状及相关皮肤修复问题的探讨也与日俱增。此次调研数据显示，有26.6%的人认为自己的皮肤与疫情前相比存在着变差的情况，大家在这一时期主要关心的问题包括痤疮、粉刺、毛孔粗大、皮肤干燥等。部分居民佩戴口罩后可引起面部皮肤、呼吸道及眼部敏感不适，且口罩佩戴时长越长，出现这些问题的概率越高，其中以面部敏感最为常见，多表现为皮肤瘙痒、泛红。

会上，南方医科大学皮肤病医院院长杨斌对调研结果进行了解读并给出了建议。她表示：“在疫情的影响下，戴口罩、勤洗手、常消毒的习惯已经深入人心，的确会引发一些皮肤问题。我们此次进行这样一个调查，也是希望能够引起大家对这些问题的关注，并且给到大家正确的建议。”关于后疫情时期如何进行护肤的问题，杨斌也从口罩佩戴方式、皮肤清洁、保湿产品选择等多个方面给出了详细的建议。

南方医科大学皮肤病医院院长杨斌致辞

“一揽子”计划助力医生向公众普及科学理性护肤

今年“全国护肤日”前，在中国医师协会皮肤科医师分会的号召下，欧莱雅中国和理肤泉通过医生短视频科普大赛和义诊等形式在全国范围内支持了皮肤科医生开展相关公众科普活动。

作为全国首个短视频形式的医生护肤科普大赛，此次大赛得到了全国各地皮肤科医生的踊跃参与，共收到来自近90家单位的约150件参赛作品，其中通过线上公众投票评选出的前十名优秀作品也在“全国护肤日”主题活动上进行了展播。

全国医护人员护肤科普短视频大赛优秀作品颁奖仪式

此外，自5月10日开始，一系列线上线下义诊活动也在全国20个城市陆续开展，共计2000名左右医护人员参与了此次义诊活动，为公众解答疫情相关和日常护肤问题，传递科学理性的护肤观念和安全有效的皮肤问题解决方案。其中线下义诊约覆盖35000名患者，线上约15000名患者。

未来，欧莱雅中国及理肤泉还将与各方携手，发掘、鼓励更多专业的皮肤科医生投身皮肤健康科普事业。

理肤泉品牌总监何玛莉表示：“在深厚的皮肤学领域科研背景、庞大的皮肤问题数据库和专业的研发团队的支撑下，我们一直不断地为消费者提供健康、安全和有效的产品、服务和体验。这意味着在产品的基础上，我们还更进一步致力于在需求侧提升消费者自身的皮肤健康管理意识，并以服务和体验帮助他们选择适合自己的解决方案，从而实现欧莱雅中国‘美好消费’的宏伟愿景。”

理肤泉品牌总监何玛莉致辞

首家理肤泉品牌联合医学研发中心揭牌

当日的活动上，理肤泉品牌与南方医科大学皮肤病医院签约揭牌了品牌首家联合医学研发中心。

理肤泉品牌联合医学研发中心揭牌仪式

通过这一合作，双方将基于在一线洞察到的消费者实际需求，共同推进创新产品的临床研发，为患者和消费者带去更安全有效的护肤解决方案；与此同时，还将携手皮肤科医生参与新产品的临床研究，并帮助他们获取最新护肤科研成果与产品知识，更好地在患者/消费者端进行护肤科学知识的传播；理肤泉也将得以借助科技的力量，研发出更好的产品，并以实证数据进行产品的全方位传播，最终实现患者/消费者、医院/医生和品牌的共赢。接下来，理肤泉计划在全国范围内推广这一项目，与多家三甲医院建立合作。

欧莱雅中国活性健康化妆品事业部医学总监张中兴表示：“此次发起理肤泉品牌联合医学研发中心项目，是欧莱雅中国拓展与机构和皮肤科专家合作模式边界的一次重要探索。我们始终致力于同皮肤科专家建立更加创新、有效的合作平台，帮助消费科学地管理皮肤健康，以推动护肤品成为医疗手段之外，帮助解决皮肤健康问题的有力补充，从而实现皮肤问题预防管理的‘关口前移’，为‘健康中国2030’目标的实现贡献‘美好消费’的力量。同时，近期欧莱雅集团也上线了‘产品颜究’（Inside Our Products）科普网站，公开、简明地为公众解答有关产品成分的疑问，帮助消费者更加主动和理性地理解化妆品，从而更安心地管理自己的皮肤。”