突破5亿剂次，疫苗接种还须加油

来自国家卫健委的消息表明，截至5月23日，中国累计报告接种新冠疫苗51085.8万剂次。此前，中国疾控中心表示，预计到明年，中国新冠疫苗接种可以达到国际普遍认为的实现全民免疫的标准，这意味着在中国将有9亿~10亿人接种新冠疫苗。

接种新冠疫苗，是战胜新冠肺炎疫情的最有效手段。尤其是在新冠病毒出现了变异之后，在某种意义上，战胜疫情取决于病毒变异与疫苗接种速度的竞赛结果。对此，我国疫苗研发专家表示，“初步研究结果显示，我国现有疫苗可以应对某些变异毒株”。这个结果，无疑会提高人们接种疫苗的意愿，加快群体免疫局面的形成。

相关专家在国务院联防联控机制新闻发布会上披露，针对新冠病毒的变异，中国相关部门和疫苗企业都在密切跟踪，一旦出现现有疫苗不能应对的变异毒株，就会有新的疫苗投入使用。因此，加速疫苗接种速度意义重大。（伍菍）