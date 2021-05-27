控烟协会建议将戒烟医疗纳入医保

记者昨日从北京市疾控中心获悉，2021年世界无烟日主题宣传暨“健康北京——你戒烟 我支持”北京市民科学戒烟行动已正式启动，活动主要面向北京市常住居民，计划招募500名有戒烟意愿的吸烟者，为其提供免费戒烟服务。同时，北京市控制吸烟协会建议将戒烟医疗服务纳入医疗保障基金支付范围。

近年来，本市也在不断加强戒烟服务体系建设。为提高戒烟服务利用率，帮助吸烟者彻底摆脱烟瘾，2017年北京市启动了“健康北京——你戒烟 我支持”北京市民科学戒烟行动，并连续三年，每年为200至400名普通市民提供免费的戒烟服务并取得了一定成效。据悉，活动主要面向北京市常住居民，计划招募500名有戒烟意愿的吸烟者，为其提供免费戒烟服务。其中免费戒烟门诊服务名额300个，包括北京朝阳医院100个、北京医院60个、复兴医院60个、北京大学人民医院80个。免费戒烟热线服务名额200个，服务由北京市卫生计生热线(12320)提供。本次活动仍通过线上报名的方式进行招募，报名期自5月26日至31日，报满即止，有戒烟意愿的市民可关注北京健康教育微信公众号了解相关事宜。

北京市控烟协会副秘书长、首都医科大学公共卫生学院教授崔小波表示，烟草中的尼古丁成瘾性很高，靠个人毅力戒失败率达到90%以上；戒烟失败不断打击戒烟者的自信心，结果形成想戒烟的人很多，而付出行动的人却很少。崔小波表示，目前我国已被批准使用的戒烟药物有：尼古丁替代疗法药物（非处方药）、盐酸安非他酮缓释片（处方药）、酒石酸伐尼克兰（处方药）三种，但由于不能列入医保范围，只能作为自费药使用。北京朝阳医院戒烟门诊是全国首家戒烟门诊。该医院戒烟门诊的褚水莲医生表示，从实践来看，大多数患者对于戒烟药物的价格能够接受，但是能接受并不代表他们觉得不贵。“确实有不少患者跟医生反映，戒烟药物为什么不能进医保呢？”

针对上述情况，北京市控制吸烟协会建议，将戒烟医疗服务纳入医疗保障基金支付范围；可根据各省、自治区、直辖市的情况，制定本地区的管理办法和报销次数与报销比例。建议将烟草依赖疾病纳入门诊慢特病病种管理范围，作为治疗周期长、对健康损害大、费用负担重的疾病门诊费用纳入共济保障范围；家庭成员间的个人账号资金可以相互支持使用。北京市控烟协会还建议，可将戒烟药物纳入定点零售药店和社区卫生服务机构，支持外配处方在定点零售药店结算和配药，充分发挥定点零售药店便民的作用。