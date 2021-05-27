期待“医保戒烟”建议早日成为现实

烟草依赖是不是病？戒烟能否报销？北京市控制吸烟协会近日表示，烟草依赖是一种疾病，建议将“烟草依赖疾病”纳入医疗保障基金支付管理范围，让戒烟医疗服务可以报销，并建议探索将戒烟服务作为符合条件的“互联网+”医疗服务保障范围，探索推进门诊费用跨省直接结算试点工作范围（相关报道见A4版）。

第34个“世界无烟日”即将来临，今年“世界无烟日”的主题是“承诺戒烟，共享无烟环境”，世卫组织的目标是利用一年的时间成功帮助一亿人戒烟。北京市控制吸烟协会此时提出将“烟草依赖疾病”纳入医保范围的建议，契合今年“世界无烟日”的主题涵义，其积极意义值得关注。

被称为“医保戒烟”的“戒烟药纳入医保”呼声由来已久。早在2012年3月31日，时任国家卫生部部长陈竺在出席“慢性非传染性疾病防治策略研讨会”时，提出“将通过深化医改为控烟助力，逐步把戒烟咨询和药物纳入基本医保，基本药物目录也将添加相关药品”。但时至今日，“医保戒烟”仍处于呼吁层面，未见有实质性政策举措出台。

“医保戒烟”缘何知易行难？其关键因素就在于人们对此的认知存在见仁见智和褒贬不一的争议。比如，烟草依赖究竟是不是病？戒烟费用到底该由谁买单？透过当年陈竺部长的主题演讲和当下北京市控烟协会的建议，其实已做出肯定性回答：“烟草依赖”是病，且属“慢性非传染性疾病”；“医保戒烟”可行，且期待将其纳入“互联网+”的医疗服务保障范围。笔者对此颇以为然。

“瘾君子”的实质是烟草依赖。这种看似个人嗜好和不良习惯的行为，其实是一种具有独特发病机理和高复发性的慢性病。1998年就被世界卫生组织作为一种疾病列入国际疾病分类。同时，吸烟也被无数国内外研究证实是导致肺癌、冠心病等疾病发生率和死亡率提高的最重要危险因素。明白这一点，不仅可以矫正许多吸烟者觉得戒烟并非医学问题、不懂得寻找医生帮助的认知误区，也佐证了“医保戒烟”的正当与合理：“医保戒烟”属慢病救治，且契合“上医治未病”的防病与治本原理。

有人不赞成“医保戒烟”，还在于对其公平性的质疑：吸烟是小众群体，医保是大众利益，用多数人的钱为少数人的戒烟买单，不合理、不公平。甚至有人将其与配眼镜和解酒药相提并论。这实际上也是一种误区。“吸烟有害健康”不只指个人健康受损，更包括由二手烟导致的污染环境和伤及他人。从这个意义上说，戒烟不只是个人私事，也是维护公共卫生的大事，而近视和酗酒则不具备伤害他人的属性。

就医保现状而言，高血压、糖尿病、高血脂等都属“小众”患者，而它们的救治费用都已纳入医保，“烟草依赖”的瘾病缘何不能？尤其是随着以治病为主转变为以健康为主的“大健康”理念确立，“医保戒烟”越发显示其具有的积极和长远意义。对“戒烟纳入医保”不能只算眼前小账，更要算长远、环境、惠民的民生大账。