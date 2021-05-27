国家卫健委：5月26日新增新冠肺炎确诊病例19例 其中本土病例2例

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中境外输入病例17例（广东12例，北京1例，内蒙古1例，上海1例，福建1例，四川1例），本土病例2例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者287人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例297例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6012例，累计治愈出院病例5715例，无死亡病例。

截至5月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例327例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例86075例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91038例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1022360人，尚在医学观察的密切接触者7570人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（均在广东）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察11例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者392例（境外输入363例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例17978例。其中，香港特别行政区11836例（出院11561例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区6091例（出院1133例，死亡46例）。