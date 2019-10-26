北京重度失能老年人将获护理补贴 高龄津贴“扩容”

北京重度失能老年人将获护理补贴

困难老人将享养老服务补贴 高龄津贴门槛降至80周岁 首次补贴资金11月底前发放

民生

昨日，北京市民政局发布《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》。根据规定，本市户籍困难老年人按不同条件，可享100元至300元养老服务补贴；失能老年人根据不同等级，可获得200元、400元、600元不等的护理补贴； 此外，高龄津贴的补贴范围也从90周岁以上老年人扩大到80周岁以上。新政实施后，预计有75万余名老年人将直接受益。北京青年报记者了解到，首次补贴资金将在11月底前发放到位。

增两种老年人补贴 高龄津贴“扩容”

据介绍，困难老年人养老服务补贴和失能老年人护理补贴属于本次新增的内容。其中，困难老年人养老服务补贴申领标准为享受低保待遇的老年人每人每月300元、低收入家庭中未享受低保待遇的老年人每人每月200元、计划生育特殊家庭且不符合前述条件的老年人每人每月100元。

失能老年人护理补贴发放给重度失能或重度残疾的老年人。经综合评估为重度失能的老年人，残疾等级为一级的视力、肢体、智力、精神残疾老年人，残疾等级为二级的智力、精神残疾老年人中的多重残疾老年人，补贴标准为每人每月600元；残疾等级为二级的视力、肢体残疾老年人，残疾等级为二级、三级的智力、精神残疾老年人，补贴标准为每人每月400元；残疾等级为一级、二级的听力、言语残疾老年人，补贴标准为每人每月200元。

高龄老年人津贴则提高了发放标准，发放给80周岁及以上老年人，其中80周岁至89周岁的老年人每人每月100元、90周岁至99周岁的老年人每人每月500元、100周岁及以上的老年人每人每月800元。

三途径快速申请 符合条件自动发放

老人该如何申请各种补贴、津贴？据民政部门介绍，符合申请条件的老年人本人或其委托代理人，或监护人自愿申请，登录北京市政务服务网、北京市民政局官方网站或微信公众号申请，也可以就近在本市任一街道(乡镇)办事窗口申请。此外，还可以填写《北京市老年人养老服务补贴津贴申请表》后，到户籍所在地街道(乡镇)社会救助或“一门受理”窗口出示居民身份证或户口簿原件后提交。

值得一提的是，在三种情形下老年人不用重新提出申请，系统将直接生成并发放补贴：一是困难老年人养老服务补贴，凡享受本市低保、低收入待遇和计划生育特殊家庭的老年人，除已入住社会福利机构以外的，直接默认其提出了申请，发放补贴至其持有的民政一卡通、计划生育特殊家庭扶助卡中；二是高龄津贴，对应原80周岁以上及各区已经发过的历史记录，默认发放至其持有的养老助残卡中。若遇老年人持有两种卡以上，则按特殊优先原则处理；三是护理补贴，对持有残联发放的残疾证的老年人，直接默认其提出了申请，发放补贴至其残疾人一卡通中。

此外，被评估为重度失能的老年人，由社会福利综合管理平台自动生成并推送发放护理补贴至老年人在申请评估时填报的指定银行账户。需要提醒的是，申请失能护理补贴的老年人需要先进行老年人能力综合评估。

补贴津贴按月发放 惠及75万名老人

北青报记者了解到，老年人养老服务补贴津贴按月发放，审定合格的自递交申请当月计发，每月月底前发放下月补贴津贴，存入申请人在申请时确认的银行卡金融借记账户。

申请人可以用已持有的“北京通—养老助残卡”、“北京通—民政一卡通”、“北京通—残疾人服务一卡通”、特殊家庭老年人扶助卡、“北京通—第三代社会保障卡”、军人保障卡中的一个作为养老服务补贴津贴发放的账户。

据民政部门介绍，用持有“北京通—养老助残卡”作为发放账户的老年人，其80-89周岁年龄段的高龄津贴按原居家养老服务补贴发放方式和渠道执行。另外，护理补贴不得提现，此举是由于护理补贴的根本支持方向是对亟须长期照护的老人给付服务，而不是给付现金。

首次补贴资金将在11月底前发放到位。通过新政，首次实现了对60周岁以上老年人的政策全覆盖。未来预计有75万多名老人直接受益，全市每年发放养老服务补贴津贴约20亿元左右。符合条件的老年人，可以同时申领困难老年人养老服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴。