中国妇幼健康成就巨大

本报北京5月26日电 （记者杨昊）记者从全国妇联获悉：国际权威医学杂志《柳叶刀》日前在线发表《柳叶刀中国女性生殖、孕产妇、新生儿、儿童和青少年健康特邀重大报告》。报告旨在总结新中国成立70年以来在妇女儿童健康领域的发展改革成效与经验，提出在未来十年促进中国妇幼健康高质量发展的行动策略和具体建议。

报告总结了新中国成立70年以来在女性生殖、母婴、儿童及青少年健康领域取得的巨大成就：妇幼健康核心指标持续改善，孕产妇死亡率及婴儿死亡率分别从1949年以前的1500/10万和200‰降至2020年的16.9/10万和5.4‰，超前完成联合国面向2030年可持续发展目标中降低母婴死亡率的具体指标，位居全球中高收入国家前列。5至19岁儿童青少年总死亡率从1953至1964年间的366.0/10万降至2016年的27.2/10万。产前保健、住院分娩、产后访视、新生儿筛查、计划免疫和儿童健康管理等基本妇幼卫生服务覆盖率达到90%以上。女性平均预期寿命由1981年的69.27岁提升至2015年的79.43岁。15岁及以上女性识字率由1999年的78.4%提升至2019年的92.5%，教育水平和就业情况的性别差异大幅缩小。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 14 版）