中国妇幼健康七十年成就举世瞩目

5月25日，《柳叶刀》在线发表《柳叶刀中国女性生殖、孕产妇、新生儿、儿童和青少年健康特邀重大报告》（以下简称报告）。报告旨在总结新中国成立70年以来在妇女儿童健康领域的发展改革成效与经验，分析该领域在实现“健康中国2030”和“联合国可持续发展目标”宏伟规划上存在的差距和挑战，提出在未来十年促进中国妇幼健康高质量发展的行动策略和具体建议。

报告由北京大学第三医院乔杰院士、国家卫生健康委妇幼司宋莉司长、四川大学全国妇幼卫生监测办公室朱军教授作为共同主席，来自国内外知名院校及科研院所的31位专家学者（3位共同主席、8位国际委员、13位国内委员、7位其他共同作者）以及整个工作团队历时三年共同完成。

报告总结了新中国成立70年以来在女性生殖、母婴、儿童及青少年健康领域取得的举世瞩目的巨大成就：若干妇幼健康核心指标持续改善，孕产妇死亡率及婴儿死亡率分别从1949年以前的1500/10万和200‰降至2020年的16.9/10万和5.4‰，已超前完成联合国面向2030可持续发展目标中降低母婴死亡率的具体指标，位居全球中高收入国家前列。5~19岁儿童青少年总死亡率从1953~1964年间的366.0/10万降至2016年的27.2/10万。产前保健、住院分娩、产后访视、新生儿筛查、计划免疫和儿童健康管理等基本妇幼卫生服务覆盖率达到90%以上。妇女儿童健康状况在城乡和地区间差异逐步缩小，进一步促进了妇幼健康服务的公平性和可及性。

报告指出，随着社会经济的发展、人口政策的调整以及人们生育观念与生活方式的改变，生育率水平逐年下降、女性生育年龄不断后延，不孕症已成为困扰许多育龄夫妇的重大生殖疾病之一。乔杰院士团队的最新全国生殖健康流行病学调查分析结果显示，2007~2020年，我国不孕发病率已从12%升至18%。辅助生殖技术被认为是治疗不孕症的最有效方法之一。中国大陆的辅助生殖技术得到了快速发展，成功率已基本接近欧美发达国家水平。

此外，报告制定了一个面向“健康中国2030”的妇幼健康战略框架。在这个框架中，妇幼健康服务提供包括四个基本要素：筹资、卫生人力、药品和技术、信息技术（IT）系统，并将从可及性、质量和公平性三个方面进行评估。另外，构建一个基于卫生体系内外部因素的支持性环境对于最终实现妇幼健康全民健康覆盖也至关重要，这些因素包括：治理与领导、政策与立法、社会与社区。

报告强调，妇幼健康对于每一位妇女、儿童和青少年的健康与发展至关重要，也是未来人口和社会发展的驱动力，这对于面临人口老龄化和低生育水平的中国来说尤为重要。中国妇幼健康领域在过去70年里取得了巨大成就，未来10年是从“生存”到“繁荣”的关键过渡期，旨在实现高质量的全民健康覆盖。因此，“妇幼健康为全民”和“全民为妇幼健康”应该成为一项全民共识，为每一位妇女、儿童和青少年创造一个健康和友好的环境。（中国妇女报）