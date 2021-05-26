直播预告：房颤卒中的危害与预防

房颤是临床中最常见的心律失常之一，发病率随年龄的增加而升高。房颤对生活质量的影响非常大，在心律失常患者中，平均住院时间最多的就是房颤患者。房颤容易发生脑卒中，而房颤脑卒中具有高致残率、高死亡率、高复发率的特点。

5月28日（周五）15：00至16：00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请四川大学华西医院心血管内科主任医师付华做客直播间，就房颤卒中的危害与预防等相关内容进行科普直播，欢迎收看！

专家简介

付华，四川大学华西医院心血管内科主任医师；四川大学华西医院心内科心律失常专业组组长；四川大学华西医院房颤中心主任；四川大学华西医院心源性卒中培训基地主任。

国家卫生计生委能力建设和继续教育心房颤动综合管理专项能力培训项目专家组成员，国家心血管疾病专业质控中心专家委员会心房纤颤专家工作组专家，国家卫生计生委医管处特聘专家，国家标准化房颤中心秘书长，中国房颤中心左心耳封堵工作委员会副主任委员，中国生物医学工程学会心律分会常务委员。

四川省医学会心电生理和起搏专委会候任主任委员，四川省医师协会心血管内科医师分会副会长，四川省国际医学交流促进会心律专委会主任委员。

房颤患者如何避免脑卒中发生？

1.维持血压在正常范围

高血压是房颤最重要的三大（还有饮酒和肥胖）诱因之一。因此房颤合并高血压患者应首要将血压保持在正常范围，注意饮食中钠盐的摄入，避免情绪波动。

2.不饮酒或少饮酒

饮酒会增加房颤的风险，很多房颤发病的人都有常年饮酒的习惯。并且，即使适度饮酒也可能使人们较易出现快速的、不规则的心律。

3.控制体重

肥胖是房颤的另一大重要的诱因。无论是通过饮食还是运动，找到适合自己的方法维持正常体重，对于减少房颤发生十分重要。

4.减少咖啡因摄入

咖啡因会使人交感神经兴奋，心跳加速，增加房颤风险。

5.避免剧烈运动

很多心血管病患者愿意采取运动的方式来缓解病情，但是对房颤患者而言，适量和适度的运动十分关键。高强度运动会导致心跳大幅加快，增加房颤风险。推荐的适宜运动有太极拳、散步、保健操和瑜伽，以每天30分钟，每周锻炼4天为宜。

6.保持充足的睡眠和休息

休息不充分或者身体疲劳，都会导致交感神经兴奋，最终导致心跳加快，血压升高，房颤就会容易出现。因此，充分的睡眠是避免房颤出现很重要的一点，每日至少保证7-8小时睡眠，不要熬夜，不要睡眠不规律。

7.注意控制血糖、血脂

临床数据统计，胆固醇和血糖的升高和房颤的发病率呈线性相关。无论是否已经患有高血脂症或糖尿病，都要注意控制这两项指标。这样可以有效减少并发症出现，降低房颤患病的风险。

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