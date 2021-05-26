国家卫健委：5月25日新增新冠肺炎确诊病例13例 其中本土病例1例
人民网北京5月26日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，其中境外输入病例12例（上海6例，四川2例，江苏1例，浙江1例，福建1例，陕西1例），本土病例1例（在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。
当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者637人，重症病例较前一日减少1例。
境外输入现有确诊病例290例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5995例，累计治愈出院病例5705例，无死亡病例。
截至5月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例320例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例86063例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91019例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1021397人，尚在医学观察的密切接触者6894人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例，其中境外输入10例，本土3例（均在广东）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察18例（境外输入17例）；尚在医学观察的无症状感染者382例（境外输入355例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例17342例。其中，香港特别行政区11835例（出院11560例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院49例），台湾地区5456例（出院1133例，死亡35例）。
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