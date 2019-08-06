莫因医疗微腐败事“微”而放松警惕

医保卡明明在手，钱却不明所以被盗刷？新华社记者近期在浙江、黑龙江、辽宁、山西等省份采访时发现，红包回扣、骗保套保等医疗领域“微腐败”行为时有发生，各地纪检监察、卫生部门持续予以打击。基层干群建议，开展健康扶贫以及公共卫生服务需避免多政策叠加造成经费浪费、空转，警惕医疗耗材、按病种收费滋生新腐败土壤。宜用好信息化手段精准监督，坚持疏堵结合，合理体现医务人员劳动价值，压缩腐败空间。（8月5日《经济参考报》）

当前，随着反腐和医疗行风治理的力度持续加大，涉案金额较大的腐败案件在医疗系统变得比较少见了，但涉案金额较小、方式更为掩蔽的微腐败仍然时有耳闻。从收患者红包到套取医保基金，从违规收费到吃耗材回扣等，新华社记者调查发现的这些微腐败案件，每次涉及的资金或许不多，通常不过是几百或几千元钱而已，但这类微腐败的社会危害并不微小。

单次医疗微腐败虽然涉案金额不多，但存在的领域和涉及的事项却极为广泛，由此导致的国家资金广泛渗漏和患者利益的广泛受损，积累起来数量同样十分巨大。同时，医疗微腐败是群众身边的腐败，与患者的利益息息相关，容易在坊间口耳相传，直接影响医疗系统形象，影响医患关系。此外，当前医疗系统的一些新领域，如健康扶贫等，也出现了微腐败现象，影响到贫困患者的利益，更加值得警惕。一些医改与创新领域，比如按病种收费成为滋生新腐败的土壤等，更可直接影响到改革的成效。

更重要的是，当前是医疗领域反腐和行风建设的关键时期，这个时期的医疗腐败行为，有形成新的潜规则的风险。当前，执行了几十年的药品加成政策被取消，医药代表受到了严格管束，药品招投标和集中议价也越来越普遍，取消耗材加成也很快会成为现实，医务人员拿回扣等腐败行为的空间受到了大幅挤压，此时若能一鼓作气地打击医疗腐败和端正医疗行为，将产生事半功倍的好效果。相反，假如这时候出现的一些腐败新现象，若早期得不到及时打击，等成为普遍现象甚至形成潜规则后，就可能积重难返。

对于医疗微腐败，不能因其微小而忽视其社会危害性，反而应以更大的力度依法予以惩治。要加速补齐制度短板，让更多利民政策真正“落地生根”，如医药耗材实行联合采购，医疗机构进一步公开医疗服务信息，优化医疗服务流程，加速医疗资源和诊疗流程透明化，以增强群众就医公平感。对违规行为要坚持“零容忍”，尤其对医保管理要强化事前、事中、事后监管，全面提升医保基金监管水平，加快建立治理“医疗微腐败”长效机制，避免国家医疗资源再遭“腐虫啃食”。

治理医疗领域的腐败，除了要使用共同治理手段外，还应该考虑医疗领域的独有特点，推出一些更有针对性的举措。比如，医疗的专业性很强，应吸收更多具有医学专业背景的人员参与医疗领域反腐。不少骗保套保行为都隐藏在具体的诊疗活动当中，但对每个诊疗项目进行人工审核，工作量很大，有必要借助医疗大数据和人工智能发现隐藏的线索。推行符合行业特点的反腐举措，是预治医疗微腐败的关键，应加强这方面的研讨与探索。