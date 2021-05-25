专家：应对慢病 老年人要形成多病共防理念、提高疫苗接种意识

5月19日，由人民网·人民健康主办，成都市武侯区玉林社区卫生服务中心承办，葛兰素史克（中国）公益支持的“健康中国 预防先行—2021人民健康社区中老年健康促进系列活动”在成都市武侯区玉林社区卫生服务中心举办。会上，四川省疾病预防控制中心慢病所所长邓颖表示，老年人应形成预防为主，防治结合的健康管理理念，可通过生活干预和接种适宜疫苗等方式降低发病风险。

提高预防意识 接种适宜疫苗降低发病风险

“在疾病预防过程中，疫苗是最经济有效的方式。”邓颖表示，随着年龄增长，人体机能在逐渐蜕化，这也会导致老年人免疫力降低，成为病原性疾病、感染性疾病的高发和易感人群。老年人可通过接种适宜疫苗，预防肺炎、流感、带状疱疹等疾病的发生。

如今新冠疫苗接种工作，在全国广泛开展，成都市武侯区卫健局副局长任俊霞表示，为了建立群体免疫，武侯区在每个街道设置了新冠疫苗接种点，现在正逐步推进老年人新冠肺炎疫苗接种工作。

“对老人而言，接种带状疱疹疫苗可大幅降低老年人患带状疱疹的风险。”四川大学华西医院皮肤性病科主治医师庄凯文讲到，带状疱疹在老年群体中多发，常见的发病部位包括头面部、腰部、胸背部，甚至有的人会发生在下半身，引起小便或者大便失禁。目前，预防这一疾病最有效的方式是接种疫苗，临床观察得知，接种带状疱疹疫苗四年后仍然有效。

对于带状疱疹治愈后是否还会发病的问题，庄凯文表示，带状疱疹治愈后并不一定能终身免疫，可能会随着人体疫力下降而再次发病。老年人在生活中要尽量提高自身免疫力，规律休息按时吃三餐并适量运动。

开展慢病防治计划 为居民健康保驾护航

慢病给老年人的生活带来了诸多不便，也降低了老年人的生活质量。“我国《慢性病防治规划》提出应对慢性病的‘333’策略。”邓颖表示，第一个“3”指三种人群，即一般人群、高危人群、患病人群；第二个“3”指三个重点，一是在没病时针对危险因素开展早期预防和干预，减少危险因素的存在或累积；二是高危人群通过早发现、早诊断、早治疗并规范管理；三是规范化诊疗和康复，减少并发症和残疾；第三个“3”指通过健康促进、健康管理、慢性病管理3种措施，提高老年群体健康水平。

促进老年健康是我国经济社会发展实现健康长寿、国家富强的重要标志。任俊霞介绍，为了让辖区的老年人过上健康幸福生活，武侯区制定发展计划，建立完善覆盖城乡预防、养生、医疗、养老、深度融合的多层次以及普惠健康养老服务体系。为老年人提供长期、主动、连续的家庭医生进行服务，加强对常见病、慢病地综合干预和指导。

在促进老年健康过程中，社区医疗机构成了居民家门口的健康守护人。武侯区玉林社区卫生服务中心主任曾庆秋表示，社区卫生服务中心作为基层医疗机构，希望通过家庭医生签约服务给辖区每一位居民和每一个家庭提供集评估、预防、诊疗、健康促进等一体的健康管理服务，成为百姓身边的健康管家。

“武侯区玉林社区卫生服务中心将家庭医生健康管理项目纳入社区卫生服务体系的建设和规划，为签约对象提供可及、连续、综合、协调的健康管理服务。”曾庆秋说。

家庭医生是慢病患者的朋友，更是居民的健康宣教者。武侯区玉林社区卫生服务中心副主任杨梅兰称：“我们以多种方式的健康教育形式传播疾病预防理念，引导居民主动关注健康，提升健康素养，作为守护社区居民健康的守门人，是我们应该去做的一件事情。”